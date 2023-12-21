Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.

Об этом сообщает одна из его авторов, народная депутат Марьяна Безуглая, со ссылкой на ответ военачальника комитету Верховной Рады по обороне, который разрабатывает изменения в законопроект о воинской обязанности.

Однако генерал полагает, что отдельные моменты законопроекта "не отвечают интересам" армии. В частности, Залужный выступил против мобилизации женщин, установления четкого срока отпусков и ротаций бойцов ВСУ, а также освобождения от службы инвалидов ІІ группы. Залужный предложил убрать из законопроекта о мобилизации нормы, которые дают основания увольнять инвалидов этой группы.

Отметим, что вторая группа инвалидности устанавливается, например, при:

отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности второго легкого;

устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения (полностью опущенное веко);

параличе верхней конечности;

параличе нижней конечности;

значительных дефектах черепа (60 кв. см и более);

культе плеча или предплечья;

культе верхней и нижней конечности;

отсутствии зрения или слуха;

культе верхней и нижней конечности;

культе обеих голеней;

состоянии после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов.

Безуглая добавила, что нардепы выступают за то, чтобы освободить от мобилизации І и ІІ группы инвалидности.

Ранее мы подробно разобрали, что прописано в новом законопроекте о мобилизации. В частности он предлагает мобилизацию женщин и увольнение через три года службы.