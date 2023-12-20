Сотрудники ТЦК не могут вручать повестки в спортзалах и ресторанах, если их владельцы выступают против.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"В данном случае это заведение (спортзал - Ред.), которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания. И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию", - сказал он.

Также Фитьо отметил, что рейды по общественным заведениям и выдача повесток на блокпостах закончатся, когда будет синхронизирован электронный реестр военнообязанных "Оберег" с другими государственными базами данных.

"Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут", - говорит спикер Сухопутных войск.

Касательно повесток, не врученных лично в руки, а вложенных, например, в почтовый ящик, он сказал, что их можно просто проигнорировать.

Ранее он сообщил, что руководителей предприятий обяжут лично доставлять в ТЦК своих сотрудников, которые прописаны в другом городе.

А в Минобороны заявили, что повестки вручают в публичных местах, чтобы донести людям, что они нужны в рядах ВСУ.