Повестки вручают в публичных местах, чтобы донести людям, что они нужны в рядах ВСУ. Рекрутинг — это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят присоединиться к Силам обороны Украины.

Об этом сказал спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

По словам спикера, рекрутинг не означает полный отказ от мобилизации.

"В целом есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это воедино или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", - заявил спикер.

"Важно понимать, что защищать страну — это конституционная обязанность каждого. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию. Рекрутинг создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать лучшие для себя условия", — пояснил он.

Павлюк признался, что не понимает, как позвать в армию людей, которые декларируют готовность пойти, "если нас позовут".

"Вот как позвать? Как всех тех людей, как им всем сообщить, что они нужны?" – задал вопросы спикер.

По словам Павлюка, если мужчина призывного возраста не обновил данные в ТЦК, то он нарушает закон.

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Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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