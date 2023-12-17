В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод раздачи повесток.

Как пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители ТЦК будут проверять документы, выписывать повестки, а также задерживать нарушителей военного учета.

Мосийчук публикует фотокопию документа, который вводит эти правила.

Тем временем в Одессе вчера вечером в рестораны в Аркадии наведались военкомы. Вчера вечером военкомы и СБУ организовали рейд по ресторанам Киева.

Ранее сообщали, что на улицах Львова военкомы рассказывают прохожим о преимуществах контрактной службы. Судя по содержанию, речи о раздаче повесток в данной акции не идёт.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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