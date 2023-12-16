"Мягкая" мобилизация. На улицах Львова военкомы рассказывают прохожим о преимуществах контрактной службы. Фото
На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию": сотрудники военкомата рассказывают прохожим о преимуществах военной службы по контракту.
Об этих мероприятиях сообщает Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей странице в Фейсбуке.
Судя по содержанию, речи о раздаче повесток в данной акции не идёт.
"Сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят "ряд агитационных мероприятий информирования граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и преимуществам", - сказано в сообщении.
Ранее появилось видео, как священнику во Львовской области с угрозами выписали повестку. ТЦК прокомментировал ситуацию.
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