На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию": сотрудники военкомата рассказывают прохожим о преимуществах военной службы по контракту.

Об этих мероприятиях сообщает Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей странице в Фейсбуке.

Судя по содержанию, речи о раздаче повесток в данной акции не идёт.

"Сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят "ряд агитационных мероприятий информирования граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и преимуществам", - сказано в сообщении.

Ранее появилось видео, как священнику во Львовской области с угрозами выписали повестку. ТЦК прокомментировал ситуацию.

Также мы рассказывали, что сотрудники ТЦК провели рейды по тренажерным залам Днепра и Львова.

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