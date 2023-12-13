СМИ публикуют видео, на котором, как сообщается, работники ТЦК с угрозами выписали повестку священнику УГКЦ. Инцидент произошел во Львовской области.

На видео военком признается, что у него личная неприязнь к священнику после похорон его сына, когда тот не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Работник ТЦК угрожал священника "загрузить как собаку", если тот не явится в ТЦК, или заберет в ТЦК его сына и зятя.

Рядом стоит еще один человек в форме, который выписывает отцу повестку в ТЦК на 9 утра 15 декабря.

Инцидент прокомментировал глава региона Максим Козицкий, который сообщил, что события происходили в Стрыйском районе.

"Могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов. Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", – заявил он.

В свою очередь, Львовский ТЦК заявил, что мужчина в военной форме, который угрожал священнику УГКЦ во время выписки повестки, - это не их сотрудник.

"Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - говорится в сообщении.

ТЦК заявляет, что действия его сотрудников были правомерными: повестка была выписана заранее, священник является военнообязанным и вызывался в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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