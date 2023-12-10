Телеграм-каналы публикуют подробную инструкцию, как утверждается, с алгоритмом действий в одном из спортклубов в случае, если в него придут военкомы.

В инструкции указаны кодовые слова, которые сигнализируют о прибытии военкомов, после чего всем сотрудникам-мужчинам призывного возраста предписывается скрыться, а их места должны занять коллеги-девушки.

Кроме того, рекомендуется вступать в диалог с военкомами управляющему, если он не подлежит мобилизации по возрасту, или менеджерам-женщинам, а также использовать кодовые слова, предупреждающие о пути продвижения по спортклубу сотрудников ТЦК.

"Все мужчины из персонала, которые получили это уведомление, должны быть готовы покинуть рабочее место и спрятаться в помещении или зоне клуба, обозначенном как безопасное. В клубе "Дрим" это лестница возле кабины лифта, которая ведет на нижние этажи, за кухней для персонала. В кухне находиться нельзя", - сказано в одном из пунктов инструкции.

Какой именно клуб распространяет эти указания, не сообщается.

Напомним, в течение последней недели военкомы устроили рейды по спортклубам в разных городах Украины. Так, публиковались фото появления сотрудников ТЦК в "Спортлайфе" в ТЦ "Спартак" во Львове.

Аналогичный рейд прошел и в Днепре. Очевидцы рассказали, что военкомы прошлись по всем спортзалам, которые были в округе.

Кроме того, в тренажерных залах Ужгорода сотрудники ТЦК выдали повестки и тренировавшимся мужчинам, и тренерам.

А в Одессе после рейдов военкомов мужчины стали бесплатно отдавать свои абонементы в спортклубы.