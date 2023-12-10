Во время скандального рейда военкомов на оздоровительный комплекс "Косино" в Закарпатье были задержаны два человека.

Об этом сообщает "Громадське".

В специализированной военной прокуратуре Западного региона заявили, что сотрудники ТЦК "в ходе мобилизационных мероприятий" задержали двух человек, которые нарушили требования законодательства о пребывании на военном учете.

По словам спикера прокуратуры Юлии Шевченко, эти мужчины прошли военно-врачебную комиссию. Их признали пригодными к военной службе, однако они отказались от призыва.

Против них направлены сведения в правоохранительные органы за уклонение от прохождения военной службы, сообщает "Громадське".

Ранее мы писали о том, что в оздоровительном комплексе "Косино" (село Косонь Закарпатской области) протестуют против действий военкомов, которые, которые устроили там рейд для раздачи повесток.

Администрация "Косино" заявила, что 7 декабря в 12 часов 30 минут "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса". А также, что на днях аналогичные акции прокатились по санаториям и спортивным заведениям Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов.

Также мы писали о том, что в последние дни в сети появляется много сообщений и видео, как сотрудники ТЦК проводят рейды по тренажерным залам городов с вручением повесток.