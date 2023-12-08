Несколько дней назад сотрудники ТЦК начали приходить с рейдами в спортклубы по всей стране, чтобы выдавать повестки. Это вызвало большой резонанс в обществе. Особенно среди тех, кто постоянно посещает спортзалы.

Журналист "Страны" позвонил в несколько сетевых спортклубов под видом потенциального клиента и спросил, что они будут делать в случае рейда сотрудников ТЦК.

В сети тренажерах залов "Sport Life" нам заявили, что сотрудников ТЦК на территорию клубов пускать не будут.

"В наши залы могут заходить только члены клуба - это люди, у которых есть соответствующий абонемент. Поэтому сотрудников ТЦК пускать мы не будем. А без нашего разрешения зайти они не смогут, так как мы являемся частной организацией", - заверил менеджер сети спортивных залов. Хотя сегодня в один из клубов сети "Sport Life" в Киеве военкомы уже приходили.

А вот в сети спортивных залов "Smartass" нам сказали, что у них нет возможности не пускать сотрудников ТЦК.

"К нам еще не приходили из ТЦК, но если приедут, держать мы их не будем", - ответила менеджер по телефону.

Девушка добавила, что после того, как представители ТЦК пришли в спортивный клуб "Sport Life", к ним поступило много звонков с вопросами, приходили ли военкомы в их клуб и будут ли там их пускать.

В сети спортивных клубов "ЕБШ", как и в "Sport Life", заявили, что не собираются пускать сотрудников ТЦК на территорию зала.

"К нам никто из ТЦК пока не приходил, но уверяем вас, что пускать их никто не будет", - сказал менеджер по телефону.

В элитном спортклубе "5-й элемент" (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) "Стране" сообщили, что в случае, если сотрудники ТЦК придут к ним, то они пустят их только в ресторан и салон красоты.

"Мы будем их запускать только в свободную зону - салон красоты и ресторан, потому что у нас клуб закрытого типа. За турникет пускать не будем", — сказал администратор на линии.

Напомним, в последние дни в сети появляется много сообщений и видео, как сотрудники ТЦК проводят рейды по тренажерным залам городов с вручением повесток.

После этого некоторые киевские спортзалы уже опустели.