Закарпатский ТЦК заявляет, что вручение повесток в тренажёрных залах является законным. Как и в развлекательных и других заведениях.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированны по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону", - пишет военкомат.

Тем временем, в сети появляются новые рейды военкомов.

В Тернополе сотрудники ТЦК пришли на местный рынок.

В Днепре и Ужгороде снова наведались в тренажерный зал.

А также впервые появилось видео с военкомами из спортзала в Киеве. Их не пускают внутрь.

Ранее мы писали, что во Львове сотрудники ТЦК массово посещают спортзалы.

О подобном мероприятии сообщалось в Ужгороде. По данным местных СМИ, повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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