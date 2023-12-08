В пятницу, 8 декабря, в Украине идет 653-й день войны с Россией.

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8 декабря

09:14 Отбой воздушной тревоги по всем областям.

09:08 Последствия ракетной атаки по Харькову публикует ГСЧС.

По городу ночью выпустили шесть ракет С-300.

Есть прилет по детской площадке, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей, сообщает ОВА.

Ранены два человека.

09:00 После утренней ракетной атаки по Киевской области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Но есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах.

На них упали обломки сбитых ракет, сообщили в ОВА. В домах выбиты окна, частичные разрушения стен.

08:47 Власти подтвердили ракетный удар по Павлоградскому району.

Есть погибший и предварительно четверо пострадавших.

"В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", - заявил начальник ОВА Сергей Лысак.

08:20 Пожар в пятиэтажке под Купянском после удара российской авиабомбы. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах.

Пожар ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

07:43 Очередная группа ракет идёт в сторону Днепропетровской области со стороны Харьковской.

Об этом сообщают Воздушные силы.

07:40 В Павлограде с утра было "громко", сообщил губернатор Сергей Лысак.

Он не уточнил, что именно случилось, но добавил, что-то же самое было вчера вечером.

07:38 Взрывы в Киеве. Власти пишут о работе ПВО на окраинах столицы и призывают находиться в укрытиях.

07:37 В Киевской области работает ПВО, заявили в областной военной администрации.

07:16 Ракеты пролетают Днепропетровскую и Полтавскую области в западном направлении, сообщают Воздушные силы и мониторинговые паблики.

07:11 Воздушная тревога уже в больше половины регионов, включая Киев.

07:07 О подлете ракет в направлении Днепра, Днепропетровской и Полтавской областей сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики.

06:44 Воздушные силы ВСУ заявляют о вероятности пуска крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях, по данным ВС, 06.30.

06:00 Россияне этой ночью нанесли 6 ударов по Харькову, сообщает ОВА.

На данный момент зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах.

Предварительно – ракетами С-300.

Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры.



В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей ​​оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.