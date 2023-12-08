Анализируем итоги уходящего дня войны.

Ракетный удар и ситуация на фронте

Сегодня утром впервые за долгое время Россия применила по Украине крылатые ракеты. Воздушные силы заявили, что удалось сбить 14 из 19 ракет Х-101 и Х-555.

Прилет был в Днепропетровской области, где повреждено промышленное предприятие. Судя по всему, в районе Павлограда. Там есть погибший и восемь пострадавших. В городе и соседних общинах повреждено более 20 жилых домов, 9 хозяйственных построек и гимназия.

Российские телеграмм-каналы утверждают, что прилет в Павлограде был по складу с боеприпасами, публикуя видео с мощным взрывом. Украина его подлинности не подтверждает.

ПВО работала в Киевской области и самой столице, но там о прилетах не сообщалось (была информация об ущербе от обломков).

Сильный удар был ночью по Харькову - шесть ракет С-300.

Также в Харьковской области под Купянском был прилет авиабомб. Но большинство их за минувшие сутки - более 40 - Россия применила в Донецкой области.

Как сообщил командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, россияне продолжают активные штурмовые действия, наибольшее количество боев - возле Авдеевки и Марьинки.

Пехота штурмует при поддержке бронетехники.

В конце ноября сообщалось, что РФ стала применять меньше техники из-за обильных дождей. Видимо, земля в регионе уже подмерзла. К слову, сейчас в Авдеевке -2 и идет снег.

Российские паблики пишут о продвижении к северу от Авдеевки в сторону Очеретино, а также о боях в Степном и продвижении в сторону Новокалинова. В Украине этого не подтверждали.

Также с обеих сторон пишут о новой активизации РФ на Лиманском направлении - против плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Жеребец. Основные бои идут в направлении Тернов и Ямполовки.

Под Бахмутом войска РФ, как заявляют их паблики, вышли на окраины Богдановки (к западу от Бахмута). Также ведется наступление в направлении Григоровки и Орехово-Васильевки (в том же направлении).

На южном фланге Бахмута продолжаются атаки российских войск на господствующие над всем районом высоты. Одну из них, как утверждают российские военные паблики, удалось захватить, но главные остаются под контролем ВСУ.

Украина продвижения российских войск под Бахмутом не подтверждала.

В целом, стратегия российских войск здесь понятна - захватить господствующие высоты к северу-запалу и к юго-западу от Бахмута, чтоб затем развить наступления, оттеснив ВСУ от западных окраин города, и выйти на линию канала Северский-Донец-Донбасс. Где затем либо занять оборону, стабилизировав фронт, либо развернуть наступление на Часов Яр. Для того, чтоб реализовать последний вариант россиянам необходимо будет ввести в бой достаточно крупные резервы - в Часов Яре находится крупный укрепрайон ВСУ.

Впрочем, тоже самое можно сказать и по поводу других направлений наступления РФ на восточном фронте - на Лиман, на Купянск, на Авдеевку и Марьинку. Даже если россияне смогут захватить Авдеевку и Марьинку, например, далее им придется штурмовать новые линии обороны ВСУ, которыми насыщена Донецкая область.

В общем, в наступлении российская армия будет сталкиваться примерно с такими же проблемами, с которыми столкнулась и украинская армия во время своего наступления, с поправкой на то, что у РФ на данный момент есть господство в воздухе и преимущества по числу снарядов.

И ситуация может измениться разве что в случае некоего технологического прорыва. Например, в использовании дронов. И о такой возможности уже с тревогой говорят украинские волонтеры.

Россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина. И если ситуация не изменится, то ВСУ придется отступать на десятки километров, считает известный волонтер Мария Берлинская.

"Мы бездарно потеряли время, и если раньше был паритет, то сейчас россияне обогнали нас в разы. Когда они отработают системы автоматического управления дронами, на нас будет лететь рой из тысячи беспилотников и мы будем отступать на десятки километров за считанные недели", – сказала она.

Также она заявила, что "сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша. Я верю, что наши люди достаточно взрослые, чтобы им сказали правду. И эта правда должна звучать от верховного главнокомандующего".

"Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди. Мы зашли в момент, когда у нас заканчиваются люди. И если у нас люди закончатся, если мы их не сохраним за счет технологий, нам придется садиться за стол переговоров раньше или позже. Для нас это значит поражение", - заявила Берлинская.

Мобилизация пошла в качалки

Тем временем, продолжают поступать новости по новому закону о мобилизации, который пишут в Раде.

Как сообщила нардеп Марьяна Безуглая, вместо демобилизации после 36 месяцев службы, которую требуют некоторые депутаты, в новом законопроекте могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет.

"Вариант в разработке взамен демобилизации после 36 месяцев. Обратите внимание, это касается и контрактников: "Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при непосредственном участии в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", – написала Безуглая.

При этом в данном законопроекте содержатся нормы, существенно усложняющие уклонение от службы: повестки по электронной почте и особые полномочия ТЦК (детальнее об этом мы писали здесь).

Сами же военкомы, не дожидаясь новых полномочий, расширяют "зону поиска" и все активнее ходят в спортзалы - но не заниматься спортом, а выдавать там повестки. Сегодня, вслед за Ужгородом и Днепром, работники ТЦК появились в крупнейшей сети Киева - "Спортлайфе".

То есть, вручение повесток в качалках становится новым трендом и это уже вызвало очень большой резонанс. После чего многие столичные залы опустели, а в Одессе в интернете люди уже начали продавать свои абонементы.

Журналист "Страны" позвонил в несколько сетевых спортклубов под видом потенциального клиента и спросил, что они будут делать в случае рейда сотрудников ТЦК.

В сети тренажерах залов "Sport Life" нам заявили, что сотрудников ТЦК на территорию клубов пускать не будут.

"В наши залы могут заходить только члены клуба - это люди, у которых есть соответствующий абонемент. Поэтому сотрудников ТЦК пускать мы не будем. А без нашего разрешения зайти они не смогут, так как мы являемся частной организацией", - заверил менеджер сети спортивных залов. Хотя сегодня в один из клубов сети "Sport Life" в Киеве военкомы уже приходили.

А вот в сети спортивных залов "Smartass" нам сказали, что у них нет возможности не пускать сотрудников ТЦК.

"К нам еще не приходили из ТЦК, но если приедут, держать мы их не будем", - ответила менеджер по телефону.

Девушка добавила, что после того, как представители ТЦК пришли в спортивный клуб "Sport Life", к ним поступило много звонков с вопросами, приходили ли военкомы в их клуб и будут ли там их пускать.

В сети спортивных клубов "ЕБШ", как и в "Sport Life", заявили, что не собираются пускать сотрудников ТЦК на территорию зала.

"К нам никто из ТЦК пока не приходил, но уверяем вас, что пускать их никто не будет", - сказал менеджер по телефону.

В элитном спортклубе "5-й элемент" (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) "Стране" сообщили, что в случае, если сотрудники ТЦК придут к ним, то они пустят их только в ресторан и салон красоты.

"Мы будем их запускать только в свободную зону - салон красоты и ресторан, потому что у нас клуб закрытого типа. За турникет пускать не будем", — сказал администратор на линии.

По поводу мобилизации Washington Post пишет, что многие украинцы призывного возраста "не готовы бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

Один парень рассказал изданию, что "не горит желанием" рисковать своей жизнью после услышанных от знакомых в ВСУ историй о недостаточной подготовке и повсеместной коррупции. Например, о даче взяток офицерам для получения отпуска.

"Даже если у вас нет ноги, они скажут, что вы все равно можете управлять дронами", — говорит другой парень.

Он также пожаловался на коррупцию, заявив, что простые украинцы воюют и умирают, в то время как "члены парламента" и представители другой элиты разъезжают по стране на "Мерседесах" и других модных автомобилях.

Потребность в дополнительных войсках возникает по мере того, как Украина готовится к долгой войне. Сейчас новые бойцы нужны Украине даже больше, чем военные поставки. Это ведет к поиску новых способов мобилизации населения и более жестких мер против уклонистов.

"Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе", — сказал командир штурмовой группы 68-й бригады Дельфин.

Западные планы по Украине

Продолжают затягиваться пауза с предоставлением американской военной помощи Украине.

Демократы в США опасаются, что конгресс завершит работу в 2023 году без решения о выделении новой помощи Украине. Подобная отсрочка, как отмечается в СМИ, может иметь "разрушительные" последствия для самой Украины.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который возглавляет переговоры с республиканцами по данному вопросу, заявил об отсутствии "пути вперед" для поддержки законопроекта, обвиняя политических оппонентов в "безосновательных" запросах по миграционной политике.

Тем временем республиканцы считают, что все проблемы решить очень просто: демократам нужно согласиться на возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

"Президент Байден, вам нет необходимости вести переговоры с кем-либо из нас. У вас, как у президента, есть возможность остановить эту проблему прямо сейчас, если вы решите использовать доступный закон", – заявил сенатор Линдси Грэм журналистам.

Характерно, что Грэм - один из главных сторонников помощи Украине среди республиканцев, и не раз приезжал в Киев.

Тем не менее, даже Грэм призвал Байдена "проснуться" и подчеркнул, что не собирается объяснять своим избирателям в Южной Каролине, почему помог Украине, но не сделал ничего для защиты границы США.

По этому поводу администрация Байдена уже рассматривает возможность некоторых компромиссов по вопросам иммиграции, пишет Reuters.

Речь идет о введении новых ограничений на тех, кто может просить убежища, и расширения оснований для депортации.

Однако, как сообщает агентство, Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна завершить работу к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона. Сенат, возглавляемый демократами, сталкивается с аналогичными временными рамками.

"Учитывая это, цель (Белого дома - Ред.), по-видимому, в заключении крупной сделки и, возможно, в перерыве поработать над точными деталями законодательного текста", - сообщили источники агентства.

Напомним, республиканцы требуют от Байдена средств на укрепление мексиканской границы, где Трамп в бытность президентом начал строить "стену". В Белом доме на это не соглашаются и предлагают некие второстепенные меры. И реакции от республиканцев на это пока нет.

Тем временем в команде Байдена продолжают убеждать, почему надо продолжить выделение новой помощи.

Госсекретарь Блинкен заявил, что 90% военной помощи, которую США оказали Украине, потратили в самих Штатах.

"Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для обороны Украины, то станет ясно, что 90% военной помощи, которую мы оказали, на самом деле потратили здесь, в США, с нашими производителями, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест, к росту нашей экономики. Так что это выгодно и нам, и им. Нам надо это продолжать", - заявил Блинкен.

Ранее журналисты сообщали и о более радикальном способе убеждения конгрессменов: глава Пентагона Ллойд Остин якобы пригрозил отправить родственников конгрессменов на войну.

Но законопроект о 60-миллиардной помощи Киеву все равно пока не нашел поддержки в Сенате.

В то же время в Белом доме, похоже, рассчитывают влиять на войну в Украине как минимум до конца каденции Байдена.

Джонатан Файнер, первый заместитель Салливана - помощника президента по нацбезопасности - рассказал сегодня о стратегии Байдена в этом конфликте (кстати, это то, чего давно требуют республиканцы).

По словам Файнера, США хотели бы убедить Россию начать переговоры на выгодных для Киева условиях к истечению 2024 года.

Для этого Вашингтон планирует подтолкнуть Москву к выбору: сесть за стол переговоров либо "иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе" и способной пойти в наступление.

"Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать", - сказал он.

Для этого США и ЕС намерены нарастить свои объемы производства оружия и помочь сделать это Украине. "Мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас", — прогнозирует он.

При этом, правда, не очень понятно, что Файнер понимает под "выгодными для Киева условиями мира" и к чему именно в США намерены склонять Россию.

Официальная цель Украины - выход на границы 1991 года (и, по крайней мере публично, США такую цель поддерживают). Но при нынешней ситуации на фронте, практически невероятно, что Путин готов будет на это пойти. Могут ли в Вашингтоне в связи с этим объявить, что выгодные условия мира для Украины - фиксация нынешней линии фронта, вопрос открытый. Во-многом ответ на него будет зависеть от развития военной ситуации.

Путин и Ближний Восток

Владимир Путин сегодня объявил, что идет на выборы президента, которые в России состояться в марте 2024 года. Это было ожидаемо, а потому ни у кого удивления не вызвало. Также как мало кто сомневается в результате этих выборов, если не будет каких-то форс-мажоров.

Тем временем, важные события с участием президента РФ происходили и в течение последних нескольких дней.

Путин провел ряд встреч с лидерами ключевых стран Ближнего Востока.

В среду он полетел в Арабские Эмираты, где его встречали с большими почестями, изображая в небе российский триколор. В тот же день от правился в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, с которым он проговорил более трех часов, включая встречу те-а-тет.

А на следующий день, в четверг, в Москву к Путину прилетел президент Ирана Раиси, с которым президент РФ общался более пяти часов.

Здесь важны несколько моментов.

Во-первых, отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами Персидского залива для России очень важны, так как от них зависит формирование мировых цен на нефть. А от последних, в свою очередь, зависит наполняемость российского бюджета и, следовательно, способность России финансировать в возрастающем объеме боевые действия в Украине.

В последние время в рамках ОПЕК+ Россия, Саудовская Аравия и другие крупнейшие нефтедобывающие страны постоянно снижают поставки нефти на мировой рынок, стремясь их удержать на высоком уровне.

В тоже время, не входящие в ОПЕК США постоянно увеличивают поставки нефти, чтоб цены сбить (сейчас Америка нефти добывает больше любой другой страны). Также на снижение цен на нефть в мире работает политика высоких ставок ФРС, которую сейчас проводит Вашингтон.

Поэтому цены на нефть сейчас находятся в состоянии качелей - после сокращения добычи старинами ОПЕК+ они растут, но затем, после поставок дополнительных объемов американской нефти, они быстро идут в низ. И сейчас держатся на уровне немногим более 70 долларов за баррель.

Поэтому, для России и стран Персидского залива важный момент - каким образом действовать дальше, чтоб цены на нефть росли, в условиях подобной нефтяной политики США. Возможно, на встречах Путина с лидерами Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ этот вопрос активно обсуждался.

Во-вторых, ситуация в секторе Газа. Как мы уже писали, ключевой вопрос сейчас для стран исламского мира как поступить в условиях, когда Израиль продолжает наступление в секторе и, рано или поздно, может его полностью захватить. Вмешиваться ли напрямую в войну или нет? В первую очередь этот вопрос стоит для Ирана и союзной ему ливанской "Хезболлы".

В-третьих, касательно Ирана, важный момент - это военное сотрудничество.

Показательно, что на встрече с Раиси присутствовал и министр обороны Шойгу. Отметим, что с 29 ноября Иран начал получать от России первые истребители Су-35. Это значит, что стороны могли обсуждать новые поставки иранских вооружений для РФ - не только "Шахидов", но и баллистических ракет, которые пока еще Москве не передавались.

Рада не дала права русскому языку

Сегодня Верховная Рада 317 голосами одобрила обновлённый закон о расширении прав нацменьшинств 10288-1.

Напомним, это было одно из условий ЕС для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. На нем особенно настаивала Венгрия.

Как только данный законопроект внесли в Раду, сторонники украинизации подняли скандал, заявив, что он расширяет права русского языка, а также дает право на образование на языках нацменьшинств, которые являются официальными в ЕС (то есть, на венгерском, румынском, болгарском и т.д.).

Однако, по итогу все послабления по русскому языку из документа убрали. По словам нардепа Алексея Гончаренко, документ ослабляет украинизацию только для тех нацменшинств, чей язык является официальным в ЕС.

Законопроект допускает обучение на всех уровнях на языках стран ЕС (венгерский, румынский, болгарский, польский и другие), политическую агитацию, книгоиздательство и телевещание (не более 70%).

На своих языках европейские нацменьшинства смогут получать среднее (в том числе профильное) и высшее образование.

Напомним, что в первоначальном варианте законопроекта было предусмотрено предоставление некоторых прав и русскому языку через 5 лет после окончания действия военного положения.

В тоже время, как заявил Гончаренко, норму про 5 лет из законопроекта в итоговой редакции убрали. Теперь все ограничения на русский язык будут действовать бессрочно.

Июнь-2023. Месяц, который изменил ход войны

В последнее время в западных и украинских СМИ появилось немало публикаций о причинах неудачи летнего наступления ВСУ. Также сейчас много критикуют украинские власти за то, что накануне наступления создавали завышенные ожидания.



В то же время даже после массива появившейся информации все равно нет понимания, на чем были основаны эти оптимистические прогнозы.



Потому что еще с начала года было известно о мощных укреплениях, которые возвели россияне в Запорожской области. О том, что армия РФ массово использует беспилотники и противотанковые средства также к июню 2023 года не было ни для кого секретом. Тем более, что перед глазами был пример боев осенью 2022 года на правом берегу Херсонской области, где россияне, за исключением отступления с севера области в начале октября, оборонялись очень упорно, не допуская глубоких прорывов украинских войск. И причиной того, что они покинули правый берег, стал другой фактор – угроза для коммуникаций через Днепр из-за постоянных ударов украинских войск по переправам. В Запорожской области столь сильной уязвимости логистики не было, а оборонительные рубежи были куда мощнее, чем на правом берегу.



И потому надежды на быструю и решительную победу, которые были еще весной в Украине и на Западе, изначально выглядели, мягко говоря, странными.



Но выглядели они таковыми, только если не учитывать событие, произошедшее вскоре после начала украинского наступления – мятеж Пригожина, который случился 23-24 июня.



Тогда Россия оказалась в миллиметре от новой смуты и, возможно, краха государственности, как в 1917 году.



Нет четких доказательств того, что Пригожин координировал и согласовывал свои действия с Украиной и Западом (хотя эта версия имеет распространение, о ней говорил, например, глава Росгвардии Золотов). Тем не менее, по данным "Страны", в Киеве еще с мая 2023 года имели подробную информацию о планах Пригожина устроить мятеж (и мы еще в начале мая писали о вероятности мятежа). О том, что в курсе подготовки мятежа были и западные спецслужбы, ранее неоднократно писали и зарубежные СМИ.



Поэтому на Пригожина и "вагнеровцев" была очень большая надежда в Украине. Надежда на то, что их мятеж приведет к смуте в РФ, разложению армии и, в конечном итоге, к поражению России в войне, а может быть и к ее развалу.



Но, как известно, мятеж провалился. Через два месяца погибли его руководители – Пригожин и Уткин. ЧВК "Вагнер", коммерческая и медийная империя Пригожина, превратившиеся к июню в "государство в государстве", к настоящему времени прекратили существование как единое целое, что значительно стабилизировало внутреннюю ситуацию в РФ.



И в июне же стало понятно, что наступление ВСУ не привело к прорыву российского фронта согласно намеченному плану.



Вместе эти два события (провал мятежа Пригожина и проблемы с наступлением) и поломали стратегический план Украины и западных союзников о быстром военном разгроме России.



Теперь приходится менять стратегию, выбирая из двух вариантов – долгая война с не очень понятным исходом. Либо прекращение войны с заключением мира/перемирия по линии фронта, если с этим будут согласны все стороны.



Таким образом июнь стал переломным месяцем в ходе войны, также как и март 2022 года (когда стало понятно, что рухнул стратегический план России по быстрой победе в Украине).



Если в ближайшее время война закончится прекращением огня по линии фронта, то июнь 2023 года войдет в историю как решающий месяц, повернувших ход событий.



Если война продолжится, то в будущем таких "переломных месяцев", крушащих стратегические планы воюющих сторон, может быть еще не один и не два.



Нынешняя война уже показала, что может принимать крайне неожиданные для "стратегических планировщиков" повороты.