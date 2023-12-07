Анализируем итоги 652-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский паблик Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами, пытаясь срезать выступ, контролируемый ВСУ.

"Враг несколько сбавил темп, закрепляясь на занятых позициях. Однако имеющиеся силы и резервы позволят ближайшие месяцы сохранять интенсивность боев на устоявшемся уровне, в том числе на Авдеевском выступе, куда вводятся все новые и новые резервы", - пишет телеграм-канал.

Российские паблики при этом сообщают о продвижении в районе Старомайорского Донецкой области. Украина этого не подтверждала. Также они сообщают о продвижении на южном фланге Авдеевки. Что Украина официально также не подтверждает.

Ночью ВСУ, по заявлению Воздушных сил, сбили 15 из 18 российских дронов. Основные направления удара - Одесская и Хмельницкая области. Были попадания "Шахидов" по Измаильскому району.

"Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар", - заявил начальник ОВА Олег Кипер.

Также были российские ракетные удары в течение дня. Взрывы слышали в Павлограде и Херсоне, а также в районе Миргорода, где находится военный аэродром.

При этом на фронте назревают проблемы логистического характера. Из-за польской блокады границ начались проблемы с поставками военных грузов на передовую, сообщает The New York Times.

Солдат Александр, воюющий на востоке, рассказал, что его подразделение все еще ждет доставки двух приборов ночного видения, которые застряли на границе. Эти приборы имеют решающее значение для безопасного продвижения солдат к боевым позициям.

Глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко заявила, что предприятия ВПК также не получают достаточно компонентов.

"Цепочки поставок нарушены. Это касается и военной техники и ее производства". Чтобы даже собирать дроны в Украине, их нужно привозить откуда-то еще", - заявила Клименко.

Укрзализныця уже объявила, что собирается возить грузовики на железнодорожных платформах. Видео с такими примерами перевозки уже появилось в соцсетях.

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", - сказал замдиректора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Что будет в новом законе о мобилизации

Сегодня "БиБиСи" опубликовало подробности об изменениях в закон о мобилизации, который обсуждается в Раде.

Согласно законопроекту, украинцев могут обязать являться в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки на электронную почту или заказным письмом. О чем ранее говорил представитель президента в Раде Вениславский (кстати, сегодня уволенный с этой должности).

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", - пишет издание.

Также в "Дие" может появиться аналог военного билета - "Сертификат защитника". Демонстрировать этот "сертификат" гражданин должен будет при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, бракосочетании/разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы.

При этом ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск.

За уклонение от повесток будет увеличен срок ареста и штрафы, появится возможность заочно привлекать их к ответственности.

Будет и сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку.

Окончательной редакции законопроекта пока нет, его еще согласовывают. Но, если все данные нормы по итогу войдут в законодательство, это будет означать резкое ужесточение условий мобилизации.

Ключевой момент - это возможность высылать повестки через электронную почту с обязательством явится по ней в военкомат в течение 48 часов.

Важный нюанс здесь заключается в том, что в Украине есть только одна единая база, в которой электронная почта хранится с привязкой к конкретным именам и фамилиям, - это "Дия". Для того, чтобы в ней зарегистрироваться, нужно вводить адрес электронной почты.

Таким образом, реализовать идею с рассылкой повесток по емейл военкомы смогут, только получив доступ к базе "Дии".

Ранее курирующий "Дию" вице-премьер Михаил Федоров неоднократно заверял, что ее не будут использовать для рассылки повесток.

Но, как видим, если идея с по электронной почтой будет реализована, то "Дию", получается, задействуют.

Другой вопрос, что схема рассылок через е-мейл выглядит не очень рабочей. Так как человек может зарегистрироваться в "Дие" по одной почте, а затем ею не пользоваться.

В России, напомним, реализована другая схема. Там повестки рассылаются через порта "Госуслуги" (аналог украинской "Дии"). Причем врученной она считается уже с момента внесения в реестр (то есть, вне зависимости от того, видел ли ее в "Госуслугах" человек или нет).

В Украине, повторимся, власти опровергают, что есть намерения внедрить такую же систему через "Дию". Но, судя по нормам нового законопроекта, постепенно движутся в "электронном" направлении.

Тем временем, еще до принятия этого закона, власти расширяют мобилизационные мероприятия. В ряде городов Украины военкомы добрались до спортзалов. Визиты туда прошли в Ужгороде, Мукачево и Днепре.

Все это происходит после призывов отдельных украинских военных в соцсетях ужесточить мобилизацию и начать "отлов" призывников на территории торговых центов, фитнес-клубов или ресторанов.

Сегодня прозвучало очередное такое заявление. Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что Киев является "самым недомобилизованным городом Украины".

"Мне кажется, что власть побаивается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация - это всегда непопулярная вещь. Но извините меня, война - это непопулярная вещь. Нужно делать вещи непопулярные. И Киев в этом смысле должен перестать быть оазисом", - сказал Дикий.

Он возмущается, что ходит по столице и видит огромное количество молодых мужчин в спортивной форме.

"А тем временем 50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах. Если мы это не переломим, то война покатится в другую сторону", - считает Дикий.

Сами представители военкоматов говорят, что люди, даже получая повестку, по ней предпочитают не являться.

"Это самая большая проблема. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую? Это все фейк, это неправда", - заявила сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак.

О том, что военнообязанные в Украине массово игнорируют требования прийти по повестке в военкомат "Страна" уже писала. В восприятии многих даже существующие за это наказания не перевешивают риска отправиться на фронт и там погибнуть.

Поэтому время от времени в соцсетях от военных появляются призывы ввести намного более жесткие наказания за неявку по повестке. Об ужесточении ответственности за неявку написано, как видим, и в новом законопроекте по изменения в мобилизации. Но даст ли это эффект в плане увеличения числа мобилизованных или приведет лишь к увеличению коррупции и размера взяток - вопрос открытый.

Демарш Сената

Вчера вечером Сенат США ожидаемо заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине.

Агентство Reuters пишет о том, каждый республиканец в Сенате проголосовал против.

Среди демократов против было двое. Во-первых, сенатор Берни Сандерс, который выступил против финансирования "нынешней бесчеловечной военной стратегии" Израиля против палестинцев. Вторым стал глава демократического большинства Чак Шумер, который ранее призывал принять этот пакет.

Впрочем, в случае с Шумером, "зрады" нет - он проголосовал против, чтобы потом иметь право снова вынести этот законопроект на рассмотрение.

Все это было прогнозируемо и ранее, так как республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы. Администрация Байдена против, поскольку боится растерять связанный с иммигрантами электорат.

Накануне этого голосования выступил сам президент США, сказав, что "история сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы", а также заявив, что, в случае победы РФ в Украине, российская армия нападет на страны НАТО и с ней придется сражаться уже самим американцам. Но личное включение Байдена в процесс не помогло.

Впрочем, до 15 декабря у конгрессменов еще есть время, чтоб прийти к согласию по вопросу помощи Украине.

Почему Конгресс уже четвертый месяц не может выделить новую помощь Украине - мы детально разбирали здесь.

Интересно, что параллельно в Вашингтоне работает целый "десант" из Украины - представители Банковой и правительства. Ермак, Умеров и люди калибром поменьше провели встречи с представителями Белого дома и Госдепа.

Судя по всему, речь на этих встречах шла не столько о продолжении помощи (на этот вопрос сейчас Украина почти не имеет влияния), а о том, как быть, если она так и не поступит. Поэтому одним из ключевых моментов поездки стала закрытая конференция, где присутствовали американские и украинские чиновники, а также представители оборонных секторов двух стран.

Киев на этой встрече затребовал у США целый спектр новых вооружений. Среди них - истребители F-18 "Хорнет", вертолеты Apache и Blackhawk, а также системы ПВО THAAD.

Кроме того Киев хочет получить от США транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules. Ещё один запрос - три типа беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian.

Пока это выглядит как требования на очень дальнюю перспективу - поскольку Запад пока не передал даже самолеты F-16. Да и сами американцы этого запроса пока не комментировали.

Именно нехватка ассигнований - пока главная проблема. Из-за нее помощь Украине в августе-октябре 2023 года упала почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ее объем составил 2,11 млрд евро, сообщает Кильский институт мировой экономики. Это самый низкий уровень с января 2022 года. Из 42 доноров Украины только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние три месяца, что является наименьшим показателем с начала войны.

Также есть существенные риски для ситуации с соцвыплатами в Украине. Без американской помощи проблемы с социалкой могут возникнуть уже в январе, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа.

"Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах", - сказала она в комментарии Forbes.

Дефицит в первый месяц 2024 года может составить 20 млрд грн, говорит источник в "Слуге народа". Общий дефицит бюджета на 2024 год – 1,57 трлн. грн. Их планируют привлекать на внешнем и внутреннем рынках.

Худший сценарий, который допускает источник издания в Кабмине, - снова печатать гривну, что приведет к росту инфляции и девальвации.

Жалобы на Залужного

Еще одной целью украинского "десанта", видимо, было обсуждение существующих внутриполитических проблем в Украине.

Как рассказал сегодня нардеп Алексей Гончаренко, который сейчас также находится в США, министр обороны Умеров на встречах в Вашингтоне публично критиковал главкома Залужного.

По его данным, предметом критики было летнее контрнаступление (судя по всему, его неудачу пытаются возложить на Залужного) и известная статья в The Economist, где главком заявил о тупике на фронте.

Подтверждений этому от Умерова либо с американской стороны пока не звучало. Но, судя по крайне активным разговорам о наличие конфликта между Банковой и командованием ВСУ, эта тема так или иначе в США поднималась.

Тем более, что ранее украинские СМИ писали о том, что Залужный тоже жаловался на Зеленского прилетевшему в Киев главе Пентагона Ллойду Остину.

Впрочем, официально ни одна из сторон взаимных жалоб не подтверждала.