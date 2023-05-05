Куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ. По его словам, наемники уйдут в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".

При этом он снова обвинил руководство МО РФ в отсутствии достаточного количества боеприпасов для "Вагнера". И заявил, что в таких условиях ЧВК "обречена на бессмысленную гибель".

Ранее сегодня Пригожин опубликовал видео с трупами "вагнеровцев" и обвинил в их гибели министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Страна" разбирается, что значат заявления Пригожина.

1. Бойцы ВСУ, которые воюют на бахмутском направлении, неоднократно заявляли, что никакого снарядного голода у "вагнеровцев" нет и интенсивность обстрелов никак не снижается. То есть, заявления Пригожина о том, что ему якобы не дают снаряды, скорее всего, ложь.

2. Демарш Пригожина - двойной удар по российской военной машине накануне наступления ВСУ. Во-первых, уход "Вагнера" оголяет большой участок участок фронта, для прикрытия которого потребуется выделять резервы. Во-вторых, что ещё более важно - это удар по моральному духу российской армии, так как Пригожин проводит линию о том, что в минобороны РФ сидят тупые генералы, а то и предатели, которые губят армию и бойцов. То есть, по сути, Пригожин ведет системную работу по деморализации армии РФ накануне наступления ВСУ.

3. Зачем он это делает - могут быть разные версии. Это может быть отголоском резко обострившейся межклановой борьбы в РФ за контроль над минобороны. Это может быть личное "быковство" Пригожина, который решил, что его влияние и значение для России столь велико, что он может позволить себе в открытую качать права и его требования Кремлем будут выполнены. Наконец, это может быть подготовка Пригожина к военному мятежу и к попытке захвата власти в России. Возможно, по согласованию с Украиной и Западом. Примечательно, что представители Украины, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов в последнее время очень уверенно заявляли, что уже в этом году будут очень большие успехи на фронте. Хотя вроде как никаких военных предпосылок к этому не было (ВСУ не имеет ни численного преимущества над российской армией, ни преимущества по вооружениям). Однако, если в России начнётся смута (как в 1917 году), то, конечно, развал российской армии и, как следствие, разгром РФ в Украине, вполне реален уже в обозримом будущем.

Но, естественно, все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Если власти смогут быстро подавить "мятеж Пригожина", либо применить к нему сильнодействующие аргументы, чтоб он взял свои слова обратно, заявив, что "проблема решена", то существенного влияния на ход событий на фронте ситуация не окажет. Если же публичный конфликт будет развиваться дальше - тогда последствия для РФ могут быть куда серьёзнее.