Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал очередной жесткий выпад в адрес российского военного руководства. Он выпустил видео, где показал трупы убитых "вагнеровцев", обвинив министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу генштаба РФ Валерия Герасимова в их смертях.

"Шойгу! Герасимов! Где, с...ка, боеприпасы?", - заявил он в камеру.

На прошлой неделе Пригожин заявил, что поставил Шойгу ультиматум по снабжению боеприпасами, и, если он не будет выполнен, "Вагнер" покинет Бахмут.

Мы уже сообщали, что данный конфликт может быть связан не столько с реальной нехваткой боеприпасов (по данным ВСУ интенсивность огня со стороны россиян в Бахмуте не снижается) сколько с очередным обострением межклановой борьбы за контроль над минобороны РФ и финансовыми потоками в нем.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

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