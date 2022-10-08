Окружение российского президента Владимира Путина и провластных журналистов все больше критикует военное командование страны.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.



"После постоянных неудач России на поле боя в течение последних двух недель все больше разных игроков российской системы объединились в критике руководства российского Минобороны", - говорится в сообщении.

Среди критиков выделяют лидера Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, официальных телеведущих, поп-звезд и сообщество ультранационалистических военных блогеров.

По данным британской разведки, Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неофициальные лица, главы "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах относительно большей приверженности государству и готовности к эскалации.

Также в разведке добавляют, что оба, вероятно, заслуживают определенного доверия благодаря значительной дислокации боевых подразделений Чечни и Вагнера на местах.

При этом критика остается нацеленной на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство.

Отмечается, что критика, на самом деле, является тенденцией публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которую, по крайней мере, частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить.

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