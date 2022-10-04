Отступление российской армии из Лимана в Донецкой области и в целом серия неудач на фронте в последнее время привели к новой волне критики руководства Министерства обороны РФ.

В этой критике громче всех звучит голос главы Чечни Рамзана Кадырова, который уже называет фамилии виновных (по его мнению) в провалах среди высокопоставленных военных.

Что стоит за этими обвинениями и к чему они могут привести с точки зрения развития ситуации в РФ, разбиралась "Страна".

Кадыров, Пригожин и прочие

Российская армия на ряде участков фронта откатывается под натиском ВСУ.

Потеря на днях Лимана - важного железнодорожного узла на севере Донецкой области, за который в последние недели велась ожесточенная борьба, стала новым серьезным ударом для военного руководства России и вызвала бурную дискуссию внутри команды тамошней власти. Как характеризует телеграм-канал "Политбюро 2.0", связанный с известным российским политтехнологом Евгением Минченко, разворачивается "первое в истории украинского "конфликта" публичное выяснение отношений между силовыми руководителями РФ".

Атаку повел один из главных нынешних "ястребов" - глава Чечни Кадыров. После оставления Лимана он яростно обрушился в своем телеграм-канале на ответственного за этот участок фронта командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, которого выставил виновным в сдаче позиций. При этом метит Кадыров, похоже, не только в Лапина.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов… Я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - описывает свою версию событий глава Чечни.

Лапина он называет "бездарем", которого-де покрывают руководители в Генштабе, что, по мнению Кадыров - "армейский непотизм".

Выход из сложившейся ситуации он видит в ужесточении мер в стране "вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения" без оглядки на "западно-американское сообщество".

Сам Лапин эти обвинения не комментировал, но близкие к нему российские журналисты пишут, что Лапин не имеет никакого отношения к поражению под Лиманом, так как принял командование буквально в последние дни и максимум, что смог сделать, это обеспечить выход подразделений до того, как котел замкнулся. А претензии Кадырова объясняют его личной неприязнью и даже ревностью к генералу, который получил звезду героя России за бои за Лисичанск (в которых участвовали и кадыровцы).

В целом Кадыров много времени уделяет в своем телеграм-канале ходу украинской кампании, раздает советы и критикует. И по мере наступления ВСУ его критика в адрес руководства "спецоперации" становится все жестче, и, как мы видим, он уже перешел на личности.

Также обращает внимание, что Кадырова по ситуации в Лимане поддержал бизнесмен и создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", — заявил Пригожин.

Пригожин в отношении войны в Украине в чем-то похож на Кадырова. Так же как и глава Чечни, он продвигает свой собственный "бренд" - ЧВК "Вагнер". Это подразделение активно пиарят по российским военным телеграм-каналам, причем в этом пиаре прямо противопоставляют его регулярной российской армии. «Только у нас ты можешь попасть в уже опытный коллектив, где ты будешь на прочих равных с остальными бойцами. Строгая дисциплина перекрывается отсутствием армейского идиотизма, бóльшим финансовым вознаграждением, а также ответственным и человеческим подходом к своему личному составу», - так звучит одно из рекламных сообщений в телеграм-каналах с призывом вступать в ряды ЧВК "Вагнер".

То есть Кадыров и Пригожин - это, получается, альтернативные "центры силы", которые участвуют в войне в Украине, но при этом ведут свою отдельную от Минобороны РФ линию. А с недавних пор - и прямо ему конфронтационную.

Добавим, что раскритиковал руководство Минобороны РФ и бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат от "Единой России" Андрей Гурулев. Выступая на федеральном телеканале (что само по себе примечательно), он обвинил ответственных за участок фронта вокруг Лимана в "неправильных оценках обстановки". А, мол, политическому руководству (то есть Путину) докладывают, что все хорошо. "Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки", - заявил Гурулев.

"Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (там расположен Генштаб ВС РФ - Ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен свой Квашнин (глава генштаба РФ с 1997 по 2004 год - Ред.), который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно. Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Все остальное – следствие проводимой оттуда политики", - отметил Гурулев.

Вместе с тем в Администрации президента РФ снисходительно отнеслись к заявлению Кадырова. Так, в комментарии журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что "главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки" военным. А Кадыров "с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение специальной военной операции". Однако относительно ядерных ударов Песков сказал, что Кремль "придерживается сбалансированных, объективных оценок" в этом вопросе.

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может", - заявил Песков.

Подоплека противостояния

Итак, риторика Кадырова гнев Кремля не вызывает. По крайней мере, публично.

Глава Чечни, как и прежде, принимаем на всех уровнях власти, о чем говорят его недавние встречи, помимо прочего, с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко (куратором "референдумов" на подконтрольных Москве территориях Украины), председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сомнительно, что они бы захотели общаться с Кадыров, грози ему опала из-за острых телеграм-постов.

По всей видимости, кадыровская критика - это признак внутриэлитной борьбы в России. Для части элиты неуспехи армии РФ в украинской кампании стали возможностью усилиться за счет критики военного руководства.

Этой точки зрения придерживается, скажем, бывший командир донецкой "Альфы" СБУ Александр Ходаковский, перешедший в свое время на сторону "ДНР" и воющий сейчас на российской стороне. По его словам, "олдскул" (то есть кадровые военные - Ред.) борется сейчас за свои позиции, а новое поколение (люди типа Кадырова и Пригожина) стремится к реальным власти и управлению в армии".

"Если бы процесс интеграции "свежей крови" был бы более гармоничным - конфликт не выплеснулся бы в публичную плоскость… Хотелось бы, чтобы внутренние конфликты и противоречия не становились достоянием гласности, - но кто же Рамзану Кадырову и Евгению Пригожину запретит делиться своим мнением?" - написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

"Рамзан Кадыров становится голосом русского народа. Почему? Потому что он смело может вслух сказать то, что многие начальники думают, но боятся сказать, потому что их могут снять другие начальники. А Кадыров не боится, что его могут снять. И поэтому более прямо говорит правду, которую другие думают", - написал близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

Эксперт украинского Института будущего, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов объясняет способ, с каким "ястребиная" часть российского истеблишмента хочет добиться для себя политического успеха.

"На харьковское отступление своих войск в России отреагировали гаммой чувств - возмущением, разочарованием, гневом. Эту волну пытаются сейчас "оседлать" люди типа Кадырова, Пригожина, Соловьева (телеведущий Владимир Соловьев - Ред.). Они говорят публично то, что часть простых россиян - на кухне: дескать, сколько можно панькаться с этой Украиной, нужно жестче, можно и ядерным оружием. В какой-то степени решения мобилизации и аннексии спровоцированы этими выступлениями и разговорами. Но военные поражения продолжаются, и партия "ястребов" ужесточает риторику. Украина в их случае - это способ. Кто-то из них был при политике, но не в ней самой, а кто-то, хоть и политически пристроен, не может зайти в высшие эшелоны власти. Но теперь есть надежда, что эта волна недовольства вознесет их. Поэтому они будут показывать себя большими мачо, чем Путин. Чем бы ни закончилась война с Украиной, они, надо полагать, хотят укрепиться и заявиться как самостоятельная сила, которая может претендовать на высшие должности в стране. Даже если "трансфер" (то есть передача власти некоему преемнику Путина, которая рано или поздно произойдет - Ред.), состоится без их участия, с их группой тоже нужно будет считаться и учитывать их кадровые "хотели", ведь они представляют особые настроения и нужно показать этой части общества, что ястребы тоже при власти", - комментирует эксперт Попов "Стране".

При этом он уточняет, что пока Путин остается у власти, эта группа влияния "не будет поднимать уличный бунт, но готова, как видно, бунтовать информационно".

Вместе с тем в Украине популярна и другая точка зрения, что публичные разборки в РФ - признак грядущей большой "смуты".

Так, политический эксперт Дмитрий Спивак полагает, что внутриэлитные пикировки в России свидетельствуют о запуске центробежных процессов внутри страны и "расколу элит". "Такими темпами Кадыров скоро станет главным российским оппозиционером и возглавит митинг на Манежной площади", - заявил Спивак.

О том же говорят и на Западе, и официальные спикеры украинской власти.

Например, тема противоречий в российской власти является одной из основных в последние дни в интервью Алексея Арестовича.

"Кадыров и Пригожин наехали на генерала Лапина, Генштаб и Министерство обороны. Привилегия назначать виноватого - это только у вождей. А чего они назначают виноватых, когда еще вождь не высказался? Значит, власть вождя зашаталась. Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на Генеральный штаб страны, у которой основная ставка на военную силу. А страна воюющая. Что бы сделала нормальная армия или нормальное государство? Скормили бы их яйца уже к вечеру. Но ничего и близко такого нет и, видимо, не будет. В российской армии после первых двух прилетов в челюсть более менее серьезных начинается прямое обвинение руководства военных. Это означает, что назначены виноватые, и этими виноватыми окажутся военные. И это же означает, что российская власть пошла в разнос и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней", - заявил Арестович.

Источник в российских политических кругах сказал "Стране", что ситуация на данный момент еще далека от "бунта элит" и "бунта народа".

"Наиболее распространенная у нас оценка - идет обычная для России борьба "башен Кремля". Но только в виду нынешних экстремальных условий она выплеснулась в публичную плоскость. Кадыров и другие пытаются нарастить свое влияние, подняться по карьерной лестнице. И также есть точка зрения, что такая активность даже санкционирована Кремлем, который подобным образом, организует "давление снизу" на генералов, чтоб те лучше воевали. Но для военного времени это все, безусловно, опасная тема. Ведь, по сути, критикуется руководство воюющей армии, публично подрывается доверие к командованию. Во время любой войны ведется разбор полетов, отстраняются или даже наказываются генералы, не проявившие себя должным образом. Но редко когда этот процесс идет публично. А если и идет, то исходит напрямую от верховного командования, а не от блогеров или глав регионов. Любой негатив в отношении армии в военное время власти, как правило, стремятся минимизировать. А сейчас, получается, его разгоняют в открытую. Усиливается тревожность в обществе, недоверие населения и солдат к командованию. И к тому же, у кого есть понимание, как решать существующие в российской армии проблемы, которые носят, очевидно, системный характер? Кадыров или Пригожин критикуют армию, но они не похожи на новых Жуковых и Бонапартов, которые бы могли эти системные проблемы преодолеть. Многое сейчас зависит от ситуации на фронте. Сможет ли Россия хотя бы остановить наступление украинской армии? Как поменяют методы ведения войны после присоединения территорий? Что на практике означают слова руководителей России о защите новых территорий "всеми доступными средствами"? Эти вопросы сейчас для РФ ключевые", - говорит источник.

Отдельный вопрос, как эта ситуация скажется на самом Путине и на созданной им системе власти.

Фамилия самого президента РФ (за редким исключением) в негативном контексте со стороны критиков ситуации на фронте пока не упоминается. Наоборот, к нему, как к верховному главнокомандующему, апеллируют с просьбой решить проблемы.



Но если проблемы в обозримом будущем не решатся, то критика начнет прямо бить и по самому Путину, который, получается, не может исправить положение.



И если этот процесс российские власти не смогут быстро купировать, то он может привести к далеко идущим последствиям - к краху системы "путинской предопределенности". В рамках которой Путин идет на выборы 2024 года и правит еще минимум один срок, либо передает власть тому, кому захочет. Например, Шойгу (как самому популярному к началу войны представителю власти).



Чем тяжелее будет ситуация на фронте и внутри страны, чем больше будет разочарования общества во власти и армии в своем командовании, тем сложнее будет Путину в 2024 году удержаться на посту президента либо планово передать его своему соратнику. И тем сложнее ему в целом будет сохранить стабильность внутри страны.