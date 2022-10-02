В воскресенье, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что город Лиман в Донецкой области полностью зачищен от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, еще вчера в сети появилось видео, на котором украинские военные заявляют об освобождении Лимана Донецкой области. Город освобождали 81-я отдельная аэромобильная бригада и батальон им. Кульчицкого Нацгвардии. В конце ролика военные скидывают с крыши горсовета российские флаги и поднимают украинский стяг. Также опубликован еще один ролик из Лимана, на котором украинские военные находятся возле "приемной главы ДНР" Дениса Пушилина в городе.

Британская разведка сообщала, что в оперативном отношении Лиман важен, потому что контролирует ключевую дорогу, пересекающую Северский Донец - реку, за которой Россия пытается укрепить свою оборону. Уход России из Лимана также представляет собой серьезную политическую неудачу, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия незаконно аннексировала.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.