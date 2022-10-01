В сети появилось видео, на котором украинские военные заявляют об освобождении Лимана Донецкой облатси.

Город освобождали 81-я отдельная аэромобильная бригада и батальон им. Кульчицкого Нацгвардии.

В конце ролика военные скидывают с крыши горсовета российские флаги и поднимают украинский стяг.

Также опубликован еще один ролик из Лимана, на котором украинские военные находятся возле "приемной главы ДНР" Дениса Пушилина в городе.

"На прием к Пушилину приехали, за@бись", - шутят украинские военные.

Табличка с графиком работы "приемной" гласит, что сегодня у Пушилина выходной. Так что попасть к нему на прием украинские военные не смогут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ вошли в Лиман, но там пока еще продолжаются бои.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что происходит в "лиманском котле".

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.