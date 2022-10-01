Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 1 октября, в котором подтвердил, что ВСУ вошли в Лиман, но там пока еще продолжаются бои.

"Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума", - заявил Зеленский.

"Они там, кстати, уже начали кусать друг друга, ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то там генералов. Это первый звонок, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения", - отметил он.

Также Зеленский поблагодарил правительства стран, которые заявили о непризнании аннексии украинских территорий Россией и напомнил, что именно 1 октября 76 лет тому назад закончил работу Нюрнбергский трибунал.

"Неизбежно произойдет еще один трибунал, который поставит точку в карьерах всех, кто ответственен за эту российскую "спецоперацию" против мироустройства", - сказал украинский президент.

Напомним, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска вошли в ранее окруженный город Лиман (Донецкая область) и ведут там бои.

Также мы публиковали видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

Тем временем в России депутат от "Единой России" раскритиковал минобороны РФ за потерю Лимана.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что происходит в "лиманском котле".

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.