Подводим итоги 219-го дня войны.

Аннексия украинских территорий. Анализ речи Путина

Итак, сегодня Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Он подписал "договоры о присоединении" этих регионов к России, и дальше это будет утверждать российский парламент.

Фактически - речь об аннексии тех частей, которые захвачены Россией уже сейчас. Правда, по вопросу границ вышла заминка. Накануне Песков сказал, что Россия будет считать своими "границами" всю территорию Донецкой области. А вот насчет Запорожской и Херсонской (которые также не полностью подконтрольны сейчас РФ) он ответить затруднился. Сказал, что уточнить это попозже.

Впрочем, пока это не столь существенный момент, с учетом того, что война продолжается и "границы" в первую очередь будут зависеть от ситуации на линии фронта.

В своей речи Путин официально отказался обсуждать с Украиной дальнейшую судьбу аннексированных территорий. Заявляя, что их жители становятся гражданами России "навсегда".

И, наконец, он выдвинул нечто вроде ультиматума Киеву: "немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров". За которым, как уже говорилось, Россия отказывается говорить о возврате захваченных в Украине земель. Что автоматически исключает участие Украины в таких переговорах.

В том числе Путин заявил, что Россия будет "защищать нашу землю всеми средствами". Не упоминая при этом о ядерном оружии, но этот посыл читается между строк.

При этом напомнил, что США "создали прецедент", применив атомную бомбу в Японии. Также он упомянул, как западные союзники проводили ковровые бомбардировки Германии.

Это прозвучало как определенный намек на возможность подобных действий со стороны России уже в отношении Украины.

Большую часть речи российский президент посвятил критике Запада и США. Аннексия здесь явно была вписана в некий геополитический контекст - как ответ на "агрессивную политику" западных элит.

Целью политики США Путин видит "деиндустриализацию Европы" через ее отключение от российских энергоносителей. Президент РФ обвинил американцев в диверсии на "Северном потоке", что "разрушает энергетическую инфраструктуру Европы".

Также Путин коснулся несправедливого, по его мнению, мирового порядка, который отстаивает Запад. По его словам, он "горд тем, что Россия в 21 веке возгласила антиколониальную революцию".

Путин назвал "бредом" предлагаемый Западом "порядок, основанный на правилах", в нарушении которого обвиняют Россию. "Кто установил эти правила? Кто их утвердил и согласовал?" - задал вопрос Путин.

И далее заявил, что Запад всегда угнетал незападные страны, вспомнив торговлю рабами и опиумные войны.

В общем, как видим, присоединение захваченных территорий стало далеко не центральным элементом обращения. Путин по сути подвел к тому, что он - вождь "мировой антиколониальной революции".

По его мнению, Запад хочет поставить на место Россию, за то, что она бросила этой политике вызов.

"Диктатура западных элит направлен против всех людей мира. Включая население самих западных стран. Это уже сатанизм", - сказал Путин. Он говорит, что формируется новые, незападные центры силы в мире, к которым "принадлежит большинство человечества".

Что из этой речи следует?

1. По Украине: отказ от переговоров по уже захваченным территориям, угроза применить "все средства" для их удержания, включая завуалированный посыл о ядерном оружии.

Также прозвучал по сути ультиматум: "немедленно" прекратить огонь и вернуться к переговорам.

И на случай отказа, видимо, уже есть какой-то план (о чем мы еще поговорим ниже).

То есть, Россия готова воевать и дальше. Как минимум до тех пор, пока Украина не признает аннексию своих территорий.

2. Путин не высказал никаких признаков желания договариваться с Западом, обрушив на него претензии глобально-исторического характера. И снова заявил претензию на создание некоего геополитического противовеса "колониальной" политике США и Европы.

Иными словами, противостояние по линии Россия - Запад будет нарастать, а ситуация в Украине вступит в стадию еще большей эскалации.

Поскольку сложно себе представить выполнение "ультиматума Путина" (мир и переговоры) со стороны Зеленского.

Он уже неоднократно заявлял, что остановки боевых действий из-за аннексии не будет. А сегодня Зеленский отдельно добавил, что к переговорам с Россией он готов, но только когда там будет новый президент.

3. При этом важно понимать ключевое отличие нынешней аннексии от событий в Крыму восьмилетней давности.

Сейчас у России нет полного контроля над территориями, которые она захватила. И подписание "договоров о присоединении" на данный момент лишь юридическая реальность (и то лишь в российском понимании). Полноценно же интегрировать территории, где идут обстрелы и бои, явно не получится.

Более того, есть вероятность захваченное потерять - как это было в Харьковской области, а сейчас может произойти с Лиманом в Донецкой (на него наступают украинские войска, а российская группировка в городе находится под угрозой окружения).

Поэтому главный вопрос на данный момент - какими действиями на фронте Россия подкрепит свою аннексию.

Что теперь будет делать Россия?

Если Москва ставит ультиматум по неприкосновенности захваченных территорий - то стратегия РФ на фронте должна после объявления аннексии как-то измениться.

Ведь Киев вряд ли собирается останавливать военные действия. То есть ультиматум будет проигнорирован. И на это, по логике, должен будет последовать ответ.

На Западе и в Украине обсуждают два основных варианта эскалации со стороны РФ, которая она может развернуть практически в любой момент.

Во-первых, это массированные удары по украинской инфраструктуре (мосты, дамбы, электростанции). Что во многом парализует жизнь страны и создает хаос в тылу. И резко увеличивает цену продолжения боевых действий для Украины.

Во-вторых, ядерный удар той или иной мощи, который может стать демонстрацией для Украины "бессмысленности сопротивления", как было у США в Хиросиме и Нагасаки.

Хотя намеки на возможность применения таких инструментов у Путина в речи звучали - ни одной прямой подобной угрозы вслух он не высказывал. И намерен ли президент РФ так поступать - вопрос открытый.

В пользу того, что данный сценарий российское руководство рассматривает в качестве крайнего, говорит мобилизация. Она показывает, что основная ставка делается на усиление войны обычными средствами: за счет увеличения численности войск удержать территории, вернуть потерянные позиции и, возможно, перейти в наступление.

С другой стороны, если России потерпит на фронте чувствительные поражения (например, будет угроза потери Херсона, Донецка или же коридора в Крым) то, как считает ряд экспертов, не исключен и ядерный сценарий.

Пока же ракетные удары по инфраструктуре выглядят куда более реалистичной перспективой. Даже без ядерных боеголовок накануне зимы они способны создать Украине большие трудности.

А "ядерная" риторика, вполне возможно, призвана остановить активные действия Украины в данный момент времени, когда российские войска сейчас в основном обороняются, а некоторых участках и отступают. Чтобы обеспечить РФ пополнение и передышку для новых наступлений.

То есть дальше ситуация может развиваться в этом диапазоне: продолжение наземной войны и усиление ракетных обстрелов + ядерный удар, если ситуация для России на фронте сильно ухудшиться.

Но это, повторимся, пока лишь предположения. И насколько они верны, покажут ближайшие дни и недели.

Как мы уже неоднократно писали, по поводу ядерных перспектив все зависит от характера предупреждений по этому поводу, которые сделают (или не сделают) России другие ядерные державы.

Реакция Украины и подача заявки в НАТО

После выступления Путина появилось видеообращение Владимира Зеленского. Главная новость в нем - президент заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без плана действий по членству и в ускоренном порядке.

"Украина - член НАТО сейчас де-факто, и должна стать членом НАТО де-юре. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де юре. В ускоренном порядке", - заявил украинский президент.

Он заявил, что такое решение требует времени и консенсуса, а поэтому до того момента, когда Украина станет членом НАТО, он предложил подписать коллективный договор безопасности Киева, проект которого недавно презентовал Ермак.

О том, что процесс будет долгим, сказал и советник Ермака Михаил Подоляк. По его словам, НАТО не будет участвовать в войне в Украине, поскольку "война закончится раньше, чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс".

По его словам, подача заявки на членство в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки оружия НАТО в Украину.

Что означает это заявление Зеленского и насколько реально Украине вступить в Альянс?

1. Решение подать заявку в НАТО - однозначно ответ на объявленную сегодня Москвой аннексию захваченной территории Украины и на угрозы Путина "защищать новые территории" всеми средствами. Что, теоретически, подразумевает и ядерное оружие.

Причем, судя по словам Подоляка, пока это выглядит просто как пиар-ход команды президента в ответ на заклания об аннексии. И расчета на то, что Альянс впишется за Украину напрямую в ходе нынешней войны, нет.

2. Насколько вообще реально, что Украину примут в НАТО прямо сейчас до окончания войны?

Это возможно только при одном условии: если США и их союзники готовы вступить в войну с Россией на стороне Украины с перспективой переходы к ядерному столкновению (договор о НАТО подразумевает вступление в войну всех стран-членов альянса, если на одного из них напали).

Но до сих пор позиция Запада была ровно обратной - ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения НАТО с Россией. И пока ничто не указывает на то, что она поменялась.

В том числе генсек Альянса Йенс Столтенберг, который выступил сегодня вечером и повторил тезис, что НАТО - не сторона конфликта. По поводу заявки Украины он сказал, что любая демократическая страна может ее подать, но решение будут принимать все члены НАТО консенсусом. То есть, дал понять, что позиция Альянса по вступлению Киева не изменилась и до окончания войны Украину вряд ли примут.

3. С учетом того, что позиция "НАТО не должна вступать в войну с Россией из-за Украины" пока не поменялась, то единственно возможный путь Украины в альянс лежит через заключение перемирия с Россией. То есть - прекращение боевых действий на нынешней линии фронта.

После чего Украину принимают в НАТО по так называемой "формуле Расмуссена". По ней гарантии безопасности НАТО не распространяются на случай, если Украина захочет отвоевать захваченные Россией территории.

Но пока нет данных, что на прекращение огня на нынешней линии фронта готовы Украина (требует вернуться к границам 1991 года) и Россия (хочет выйти на границы Донецкой области). Да из НАТО никаких сигналов, что такой вариант реален на практике пока не поступало.

4. Договор о гарантиях безопасности, в том виде, в котором представил его Ермак, по сути ничего принципиально для Украины не меняет, так как не содержит никаких гарантий прямого участия стран-гарантов в войне с РФ.

Но если в этот договор будет внесён пункт, что в случае ядерного удара по Украине страны-гаранты вступят в войну, то он, конечно, ситуацию поменяет. Хотя, судя по нынешнему настрою Столтенберга и западных лидеров, это пока маловероятно.

Бои за Лиман

Тем временем, на фронте главная тема - это бои за Лиман.

Со вчерашнего вечера ситуация там для российских войск серьезно усложнилась.

Российские военные телеграм-каналы сегодня утром сообщили о прорыве украинских войск с двух направлений - в Дробышево и Ставках (к северу от Лимана) и в Ямполе (к юго-востоку).

Из Ямполя и Дробышево позже появилось видео с украинскими военными (российские телеграм-каналы также подтверждают, что оба города уже находятся под контролем ВСУ). По Ставкам информация противоречивая: по одним данным его взяли ВСУ, по другим, за него еще идут бои.

Ямполь находится около села Торское, через которое проходит последняя дорога на «большую землю» для лиманского гарнизона россиян - трасса на Кременную Луганской области.

При этом отдельные группы ВСУ уже вышли в район этой трассы.

Хотя, как следует из сообщений российских телеграмм-каналов, сами села Торское и близлежащее Заречное на середину дня пятницы ещё находились под контролем россиян. Российские военкоры писали, что проезжали по этой трассе Лиман-временная и она контролируется армия РФ, хотя и простреливается украинками войсками (находится под огневым контролем).

То есть, полноценного котла для лиманской группировки ещё нет, но если Торское и Заречное будут взяты украинской армией, кольцо окружения замкнётся окончательно.

С утра поступали различные сведения какое решение россияне приняли по этой ситуации. Одни источники говорили, что российские войска уже выводятся из Лимана в сторону Кременной, пока ещё трасса туда полностью не перекрыта. Другие - что россияне предпринимают попытки не допустить окружения и сохранить контроль над Лиманом. К обеду российские телеграмм-каналы написали, что армия РФ перебрасывает резервы, чтоб сохранить контроль над Лиманом и избежать котла.

Днём ситуацию на этом направлении впервые прокомментировали в украинском командовании.

Там заявили, что на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она уже находится на завершающем этапе.

"Операция идет по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - заявил представитель Восточной группы украинских войск Сергей Череватый.

В Украине к новостям из под Лимана сегодня было повышенное внимание. Возможная организация котла для российских войск воспринималась как победа, которая сможет информационно перекрыть заявления Путина об аннексии части украинской территории.

"8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Впрочем, к концу дня пока не было подтверждений, что котел окончательно "захлопнулся". Российские военные телеграмм-каналы пишут, что подошедшие резервы смогли остановить наступление ВСУ на окраинах Лимана, а также удержать контроль над Торским и Заречным, а также над трассой, которая через них проходит.

Бои там продолжаются, в них с обоих сторон втягиваются все более значительные силы. А исход самой битвы становится и для Украины, и для России принципиальным.