Президент России Владимир Путин официально объявил о "принятии" в состав страны подконтрольных Москве частей Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, что означает по сути их аннексию.

В своей речи, посвященной подписанию "договоров" с "главами территорий", российский президент фактически призвал руководство Украины смириться с потерей регионов и "немедленно прекратить огонь, вернуться за стол переговоров".

При этом, вопреки ожиданиям, угроза применения ядерного оружия в случае отказа или продолжения Украиной наступления прямо не прозвучала.

Путинский ультиматум Киев отверг, назвав действия Москвы по аннексии фарсом и "попыткой украсть то, что ей не принадлежит".

Президент Владимир Зеленский в обращении к народу Украины заявил, что борьба за освобождение всей захваченной Россией украинской территории будет продолжена. Кроме того, Киев подает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

"Страна" разбирается, по каким сценариям могут развиваться дальнейшие события.

Речь Путина

Помпезное подписание в Георгиевском зале Кремля "договоров" о "включении" в состав новых территорий Украины стало кульминацией событий вокруг их аннексии. Однако нужно время на "юридическое" ее завершение, после чего регионы окажутся в списке субъектов РФ в Конституции страны. Хотя аннексией, понятно, эти действия Москвы будут называть уже сейчас.

Вместе с российским президентом "документы" подписали главы самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также частей Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Перед этим российский президент выступил с речью-объяснением решения об аннексии. Выступление было ярко антизападным. "Страна" уже подробно разобрала эту речь, но повторим вкратце ее основные пункты.

Украине было отведено в ней мало места. Путин преимущественно "разоблачал" политику коллективного Запада в мире и в отношении России.

Что касается украинских дел, Путин заявил, что предлагает "киевскому режиму" немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом принадлежность аннексированных районов обсуждаться уже не будет.

"Выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит", - сказал Путин, по сути предложив Украине согласиться с потерей этих территорий.

Он сказал: люди, живущие там, "становятся нашими гражданами (то есть гражданами России - Ред.) навсегда", а сами территории РФ будет "защищать всеми средствами" и отстраивать и развивать. При этом Путин не отказался, как некоторые ждали, от режима "спецоперации" и не объявил войну Украине и не ввел военное положение по примеру Киева.

Лидер РФ сосредоточился на обвинениях в адрес Запада в отстаивании несправедливого, по его мнению, мирового порядка. Из его слов выходило, что РФ "в ХХІ веке возглавила антиколониальную революцию в мире". Путин назвал бредом предлагаемый США и союзниками "порядок, основанный на правилах", в нарушении которого обвиняют Россию.

"Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты!" - заявил Путин.

При этом сам Западу, по его мнению, активно нарушал, например, принцип нерушимости границ.

"Никакого морального права давать… оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет", - подтвердил российский лидер.

Напротив, страны Запада нужно, по его мнению, обвинять в колониализме и насаживании выгодных им порядков по всему миру на протяжении веков.

По его словам, США создали американоцентричный мир, подчинив все западные элиты, которые, дескать, молча проглатывают все идеи Вашингтона, даже вредные для своих стран.

"Все они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов", - говорит Путин.

Сейчас Вашингтон с их молчаливого согласия отрезает своими санкциями Европу от российских энергоносителей, ведя дело к ее "деиндустриализации, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок".

С этой политикой он связал и взрывы, повредившие "Северные потоки", обвинив в их организации англосаксов (то есть США и Великобританию).

Отметим, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у России нет данных, что взрывы на "Северных потоках" организованы с помощью западных спецслужб, но "есть информация, что раньше они это делали".

Вернемся к путинской речи.

Вся санкционная политика против России, по его мнению, направлена на то, чтобы наказать ее за непокорность, а заодно ослабить "другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры".

"Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой "война все спишет", - настаивает российский лидер.

"Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет", - заявил Путин.

Какую же цель преследует он сам? Ответом можно считать, например, эту фразу: "Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию". Какую именно версию исторической России нужно понимать при этом, Путин не уточнил.

"Мы увидели, что Россия устами Путина объявила себя авангардом не западного мира, "антиколониального", как в Москве считают, мирового большинства. Она ведет борьбу с мировым олигархическим меньшинством и призывает все страны, которым с коллективным Западом не по пути, сплотиться. Все это новая идеологическая рамка войны горячей в Украине и войны холодной против США и их союзников. Запад больше не партнер, а враг, причем, как оказывается, исторический", - комментирует речь Путина политолог Вадим Карасев "Стране".

Путь усиления и изгнания

Президент Украины Владимир Зеленский вчера же провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором слушали доклады военного руководства и обсуждали планы по дальнейшему освобождению Украины и противодействие замыслам противника, вопросы обеспечения армии. Кроме того, украинский президент собрал и Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО). Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал принятие неких "фундаментальных решений". Интрига себя оправдала: Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Но сначала о президентском обращении.

Зеленский отклонил ультиматум Путина и заявил, что Украина продолжит воевать за свои территории.

"Только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем этот путь", - отметил президент.

"Вся территория нашего государства будет освобождена от этого врага – врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды", - отметил он.

Аннексию новых территорий Зеленский считает признаком слабости. Россия, по его мнению, спешит из-за украинского наступления и "устраивает этот фарс с попыткой аннексии".

"Пытается украсть то, что ей не принадлежит. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы. Украина этого не допустит", - подчеркнул Зе.

При этом "Украина была и остается лидером в переговорных усилиях". Однако переговоров с Россией Киев больше вести не будет, до тех пор пока Путин президент РФ, пообещал Зеленский.

"Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил руководитель Украины.

Главное же в этом обращении - новость о заявке на членство в Североатлантическом альянсе.

"Мы доверяем друг другу (Украина и НАТО - Ред.), мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - объявил Зеленский.

Он хочет, чтобы Украину провели путем Финляндии и Швеции, которые в этом году начали процедуру присоединения без Плана действий по членству.

В Киеве есть понимание, что консенсус внутри НАТО будет непростым и нескорым делом, и поэтому предлагается применить к Украине гарантии безопасности, разработанные ею же. Напомним, этот документ оговаривает серьезную военную и околовоенную помощь Украине от ее союзников - стран-гарантов, в том числе тех, кто входит в НАТО, которую она и так сегодня получает, однако не предусматривает их участие в войне на стороне Киева. Документ не вызвал большого энтузиазма с их стороны, а вот Москвой был воспринят как этап подготовки Украины к вступлению в Альянс. Это, впрочем, и не скрывалось.

С заявкой в НАТО решили ускориться, и это очевидно ответ на объявленную Москвой аннексию украинских земель и угрозы Путина "защищать новые территории" всеми средствами, которые теоретически могут включать и ядерное оружие.

Кроме того, СНБО принял решение о применении санкций "к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов". Также Зеленский призвал Верховную Раду в ближайшее время рассмотреть проект закона об упрощении национализации всех российских активов в Украине.

При этом, как позже дал понять советник главы ОП Михаил Подоляк, в Киеве не ждут, что Украина вступит в НАТО до конца войны с Россией.

"Война закончится раньше, чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс", - уточнил Подоляк в эфире нацтелемарафона. Однако заявка "фиксирует конкретное направление развития нашей архитектуры безопасности", то есть стратегический вектор (при том что он прописан в Конституции) и должна по идее ускорить поставки западного оружия в Украину.

На Западе довольно прохладно восприняли стремление Киева ускоренно вступить в НАТО и дали понять, что этого не будет, пока идет война. С соответствующими заявлениями уже выступили в США и Германии. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявку Украины, отметил, что решение о принятии будет принимать консенсус внутри НАТО. А фокус деятельность блока сейчас - на продолжении помощи Украине.

То есть, концепция Запада не изменилась: Украине воевать помогаем, но сами в войну против Путина ни в коем случае не вступаем.

Политолог Карасев считает, что заявка на вступление в НАТО - это имиджевый ход команды Зеленского, чтобы ответить на ситуацию с аннексией и параллельно заглушить голоса критиков (если таковые будут), что, дескать, произошло повторение истории с присоединением к России Крыма, за невоспрепятствование которому много критиковали тогдашнее руководство Украины.

Что еще скрывает украинская заявка?

"Она означает, что Киев отказывается больше рассматривать для себя вариант нейтралитета и внеблоковости. А это было одним из условий стамбульского компромисса. Отказ от переговоров пока Путин президент говорит, что теперь война только до победного конца. Если раньше еще можно было допускать, что целью наступления может быть достижение лучших переговорных условий, сейчас такой подход исключается", - полагает Карасев.

Угроза холодной тьмы

Как могут дальше развиваться события? Как считает политолог Руслан Бортник, Кремль захочет выжать из ситуации максимум в информационном плане.

"Оформление аннексии займет в общей сложности несколько недель, в течение которых будет информационная накрутка "достижений" российской власти", - комментирует эксперт "Стране".

Параллельно Россия продолжит подготовку мобилизованных по указу Путина к боевым действиям, которая может завершиться к "концу октября". Напомним, по официальным данным, в общей сложности должно быть мобилизовано до 300 тысяч человек. Однако, как подозревают западные военные специалисты и украинская разведка, это цифра может быть даже больше. Пополнение необходимо для удержания захваченных территорий и, вполне вероятно, для попыток наступать.

"В период ноября-февраля вероятна попытка перейти в наступление со стороны России. Еще до него и во время весьма вероятно, что Россия начнет наносить удары по критически важной инфраструктуре страны. Она попытается погрузить Украину в холодную тьму, провоцируя внутренний гуманитарный кризис и уменьшая потенциал государства поддерживать оборону", - прогнозирует Бортник.

И вот если тактика провалится, Кремль перейдет к прямой угрозе ядерного удара, допускает эксперт.

"Переход также возможен, например, в случае кризиса вокруг Запорожской АЭС, в создании которого Москва обвинит Киев", - полагает Бортник. При этом угрозы будут звучать и в адрес западных союзников.

В своей вчерашней речи, к слову, Путин упомянул ядерное оружие, напомнив, что его применили в Японии американцы, создав, тем самым, прецедент.

В этом многие увидели намек, что и Россия может, теоретически, поступить подовым образом: нанести ядерный удар по Украине, чтоб показать "бесполезность дальнейшего сопротивления" (как это сделали США, сбросив атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после чего Япония подписала капитуляцию).

Однако, повторимся, прямых угроз применить ядерное оружие в речи Путина не было.

По примеру Карибского кризиса

Тем временем дискуссия о том, готов ли Путин на самом деле ударить "ядерной дубинкой" или это только блеф в попытке заставить Украину, США и союзников согласиться на его условия, продолжается в западной прессе.

Так, The Associated Press в своем материале проанализировало последние заявления-намеки российского руководства о возможном использовании ядерного оружия. В нем приводится ряд экспертных мнений по этому поводу, заслуживающих и нашего внимания. Так, бывший посол США в Москве и видный представитель Демпартии Майкл Макфол (к слову, он еще и сопредседатель группы международных экспертов при Офисе президента Украины (ОП), разрабатывающей антироссийские санкции, наряду с главой ОП Андреем Ермаком) написал в своем микроблоге в Twitter, что, говоря о ядерной угрозе, "Путин не блефует, он сдерживает".

"Он пытается помешать Западу предоставить Украине более современное оружие", - утверждает Макфол.

Также в статье есть отрывок из интервью видного российского аналитика, почетного председателя Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова изданию "Профиль". Он, частности, сказал, что Россия "не может позволить себе проиграть в Украине", добавив: "Наши враги должны осознать, что они поставили себя и весь мир на грань ада".

Караганов намекнул, что Москва могла бы даже рассмотреть возможность эскалации и удара по НАТО.

"Я на 99% уверен, что в случае нанесения ядерного удара по одной из европейских стран, поддерживающих Украину, США не применят ядерное оружие", - сказал он.

"Когда на днях Байдену задали вопрос о применении ядерного оружия в Европе, он ответил, что Россия станет изгоем и что ее ждут ужасные последствия. Но он не сказал, что США ударят в ответ по России… В Белом доме должен быть сумасшедший, чтобы ответить ядерным ударом на ограниченное применение Россией ядерного оружия. Или человек, который ненавидит Америку и готов пожертвовать, скажем, Бостоном ради Познани", - добавил Караганов.

Приводится также цитата бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей недавно, что к угрозам Путина следует относиться серьезно: "Это не признак слабости, а политическая мудрость".

Добавим, что серьезное отношение разделяет и нынешнее руководство ведущих западных стран, хотя руководители и подчеркивают, что пока не видят реальных шагов в подготовке Россией ядерного оружия для удара по Украине.

В то же время в России звучат призывы отказаться от ядерного шантажа, так как это может привести к эскалации уже с применением самого оружия, что грозит гибелью человечеству.

Как утверждает видный эксперт-международник, российский академик Алексей Арбатов (кстати, сын известного американиста и государственного деятеля советской эпохи Георгия Арбатова), вокруг темы ударов тактическим ядерным оружием идет сейчас дискуссия в США. Эксперты якобы сходятся в том, что если маломощный тактический ядерный боеприпас будет применен где-то над Украиной или над Черным морем и принесет лишь небольшой побочный ущерб, то в ответ НАТО, "скорее всего", массированно ударит высокоточным обычным оружием.

"Оно сделает это всеми ракетами морского и воздушного, и наземного базирования, которые у них есть. Этот удар будет нанесен и по российским объектам и войскам в Украине, и в Крыму, и по Черноморскому флоту, и, может быть, даже по прилегающим к Украине областям Российской Федерации. Что будет делать после этого Россия - вот главный вопрос. Ей на это нечем отвечать, и, значит, тогда она, вероятно, более массированно применит ядерное оружие. И вот тут уже механизм эскалации раскрутится на полную катушку", - пишет Арбатов в своей колонке для телеканала RTVi.

По его мнению, в конфликте в Украине ядерное оружие может быть применено исходя из концепции "эскалация ради деэскалации".

"Но то, что этот расчет оправдается, на мой взгляд, на 99% исключено, хотя бы по тому сценарию, который я уже привел. Ответ все равно будет. И тогда встанет вопрос: а что делать дальше? Еще раз применять ядерную бомбу большей мощности? Тогда другая сторона уже точно ответит ядерным оружием и начнется гонка: кто мощнее, кто больше. Так очень быстро дойдет до обмена стратегическими ядерными ударами, в результате чего, по последним подсчетам американских специалистов, за несколько часов в России и на Западе погибнут в сумме 90 миллионов человек. "Хорошая" цифра. И это за несколько часов, а в последующие дни и месяцы, скорее всего, от вторичных последствий помрут и все остальные", - пишет Арбатов.

Он считает, что "обмен массированными ядерными ударами - это однозначно конец света, растянутый во времени.

"Никакого сомнения на этот счет не может быть. Несколько сотен миллионов погибнут от вторичных эффектов. А остальные миллиарды в Африке, в Азии, Латинской Америке умрут от ядерной зимы, от резкого похолодания климата, гибели урожая, гибели животных", - утверждает академик.

Для предотвращения такого катастрофического сценария он считает необходимым решить две главные задачи.

"Первая - предотвратить эскалацию, понимать шаги намерения друг друга. Постоянный контакт на прямой линии между руководствами основных ключевых государств. Необходимо предотвратить эскалацию во что бы то ни стало, понимая, что она никому победы не принесет, только поражение для всех. И вторая - в кратчайшие сроки добиться соглашения о прекращении огня и начать мирные переговоры, чтобы эту эскалацию уже окончательно закинуть в дальний ящик, как в свое время задвинули Карибский кризис", - полагает Арбатов.

Отметим: сам украинский лидер, похоже, верит, что его российский визави "в этот раз не блефует" и "хочет напугать весь мир". В то же время он считает, что "мир сдерживает его (Путина - Ред.) и сдерживает эту угрозу", о чем Зеленский сказал в интервью "Лицом к нации" на телеканале CBS News.

Однако сегодня, повторимся, Зеленский объявил, что Украина продолжит наступление на захваченные Россией территории. Возможно, это заявление подкреплено некими заверениями со стороны Запада о решительных предупреждениях Путину или же украинский лидер самостоятельно идет на риск.

Как уже писала "Страна", ход событий покажет, насколько это оправдано или же Путин действительно внял сигналам с Запада (если они действительно были) и даже при плохом для себя раскладе не обратится к "ядерному чемоданчику". Вероятно, это станет понятно в течение ближайших месяцев. А возможно и месяца.

В украинской власти считают, что октябрь будет поворотным в ходе войны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов и советник Офиса президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в октябре, во-первых, начнут, вероятно, наноситься удары по критической инфраструктуре Украине, на что, по его мнению, "будет дан ответ".

Во-вторых, на фронте появится первые российские мобилизованные. Кроме того, может измениться международная обстановка.

"Наши этапы, которые нас ожидают – это 15-16 [октября]. Кто в Китае придет к власти и какую позицию займет; что будет принято в Рамштайне и что последует в новом пакете вооружения", - заявил советник Офиса президента.