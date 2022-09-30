Литва, Латвия и Эстония поддерживают вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщил в Twitter глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Канада поддержала заявку Украины на вступление в Альянс и заявила, что "всегда была за Украину в НАТО".

Также "Страна" сообщала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уклончиво высказался по вопросу заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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