Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклончиво высказался по вопросу заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс.

Об этом Столтенберг сказал на брифинге в пятницу, 30 сентября.

По словам Столтенберга, каждая демократическая страна имеет право подавать заявку. Но решение будут принимать консенсусом все страны-члены НАТО.

Кроме того, генсек НАТО добавил, что фокус альянса сейчас - на продолжение помощи Украине.

"То есть, ответ на заявку Украины весьма уклончивый", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

Также мы приводили первую реакцию из России на заявление Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО.

По словам депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, заявление Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО "звучит как прямое приглашение Альянса вступить в военный конфликт с Россией".

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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