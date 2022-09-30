Генсек НАТО пообещал Украине дальнейшую помощь, но уклонился от обсуждения её заявки на вступление в Альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклончиво высказался по вопросу заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс.
Об этом Столтенберг сказал на брифинге в пятницу, 30 сентября.
По словам Столтенберга, каждая демократическая страна имеет право подавать заявку. Но решение будут принимать консенсусом все страны-члены НАТО.
Кроме того, генсек НАТО добавил, что фокус альянса сейчас - на продолжение помощи Украине.
"То есть, ответ на заявку Украины весьма уклончивый", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.
Также мы приводили первую реакцию из России на заявление Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО.
По словам депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, заявление Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО "звучит как прямое приглашение Альянса вступить в военный конфликт с Россией".
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