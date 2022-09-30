Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО (как Финляндия и Швеция - без ПДЧ), а до того, как это произойдет предлагает подписать соглашение о международных гарантиях безопасности Украины.

Что это значит и насколько реально, анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Решение подать заявку в НАТО - однозначно ответ на объявленную сегодня Москвой аннексию захваченной территории Украины и на угрозы Путина "защищать новые территории" всеми средствами. Что, теоретически, подразумевает и ядерное оружие.



Насколько реально, что Украину примут в НАТО прямо сейчас до окончания войны? Это возможно только при одном условии: если США и их союзники готовы вступить в войну с Россией на стороне Украины (договор о НАТО подразумевает вступление в войну всех стран-членов альянса, если на одного из них напали). Но до сих пор позиция Запада была ровно обратной - ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения НАТО с Россией. И пока никто не говорил, что она поменялась (но посмотрим, что скажет сегодня в 19:00 Столтенберг).



Если позиция "НАТО не должна вступать в войну с Россией из-за Украины" не поменялась, то единственно возможный путь Украины в альянс лежит через заключение перемирия с Россией. То есть - прекращение боевых действий на нынешней линии фронта. После чего Украину принимают в НАТО по так называемой "формуле Расмуссена". По ней гарантии безопасности НАТО не распространяются на случай, если Украина захочет отвоевать захваченные Россией территории. Но пока нет данных, что на прекращение огня на нынешней линии фронта готовы Украина (требует вернуться к границам 1991 года) и Россия (хочет выйти на границы Донецкой области).



Договор о гарантиях безопасности, в том виде, в котором представил его глава Офиса президента Андрей Ермак, по сути ничего принципиально для Украины не меняет, так как не содержит никаких гарантий прямого участия стран-гарантов в войне с РФ. Но если в этот договор будет внесён пункт, что в случае ядерного удара по Украине страны-гаранты вступят в войну, то он, конечно, ситуацию поменяет.

Напомним, ранее мы анализировали, что и зачем сказал Путин во время речи по аннексии.

Также мы разбирались, что означает проект гарантий безопасности, предложенный Украиной.