Офис президента опубликовал проект рекомендаций по послевоенным гарантиям безопасности для Украины, подготовленный международной рабочей группой, сопредседателями которой являются глава ОП Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Предполагается, что эти гарантии предоставят Киеву США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция и другие страны Европы, но вообще присоединиться могут любые страны. При этом, что важно, их прямое военное участие в случае нового нападения России на Украину не оговаривается.

Все сводится к помощи в перевооружении украинской армии и финансовой поддержки, а также готовности применить некие превентивные меры в случае угрозы новой войны и санкции по факту агрессии. При этом нынешние санкции нельзя снять с России, пока она не возместит ущерб Украине от войны.

Отмечается, что договоренности не поставят крест на намерениях Киева вступить в НАТО. А до тех пор должны работать гарантии, которые охватят всю территорию Украины в рамках международно признанных границ (то есть с Крымом и всем Донбассом). И, наконец, примечательно само появление этого документа в тот момент, когда текущая война не закончена, а Киев и Москва отрицают ведение каких-либо переговоров о мире. При том, что данные гарантии должны заработать, естественно, уже после окончания войны.

Что может стоять за этим проектом, разбиралась "Страна".

Оружие и деньги

Начать следует с того, что необходимость предоставления Украине послевоенных гарантий безопасности была для Киева ключевым (во всяком случае публично) условием мирного урегулирования войны с Россией.

И этот вопрос активно осуждался в марте, когда шли переговоры между Украиной и Россией. Схема, которая была озвучена на переговорах в Стамбуле, выглядела так: Украина провозглашает нейтральный статус (то есть отказывается от вступления в НАТО), а взамен получает гарантии безопасности.

При этом, Россия тогда отдельно настаивала, что гарантии безопасности не должны распространяться на Крым и Донбасс.

Однако после того, как в апреле переговоры были фактически остановлены, о договоре по гарантиям стали вспоминать редко, вплоть до середины августа.

16 августа Ермак на совместном с экс-генсеком ООН Пан Ги Муном и бывшим президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом Кальдероном брифинге в Киеве заявил, что работа над рекомендациями по гарантиям безопасности для Украины "активно продолжается".

А уже 29 августа Ермак заявил, что рабочая группа "финализирует согласование проекта рекомендаций".

8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что говорил о механизме гарантий с госсекретарем США Энтони Блинкеном, назвав их залогом стабильности в Европе.

А вчера, 13 сентября, проект был представлен Офисом президента.

Документ под названием "Киевский договор о безопасности" изложен на 10 страницах. Как утверждают в ОП, над рекомендациями работала экспертная группа, в состав которой входили, помимо прочих, бывшие главы правительств, министры и другие высокие должностные лица, а также ученые.

В преамбуле к проекту объясняется необходимость предоставления Украине послевоенных гарантий. Как считают авторы документа, без них невозможно урегулировать конфликт, так как остается вероятность его повторения. К слову, Россия упоминается в проекте вскользь, но очевидно, имеется в виду угроза с ее стороны.

Стратегической целью Киева остается членство в ЕС и НАТО, которое "значительно усилит безопасность Украины в долгосрочной перспективе".

И это важный момент: в документе отдельно подчеркивается, что договор о гарантиях не тождественен нейтральному статусу и что Украина по-прежнему видит своей целью вступление в Альянс. Другой вопрос, что это вступление может в обозримом будущем не состояться, однако юридического закрепление отказа от присоединения к НАТО, как следует из документа не будет".

Сама суть договора в том, что он нужен до того времени, пока Украина не вступит в НАТО,

"Украина нуждается в гарантиях безопасности уже сейчас", - написано в проекте.

Они нужны для того, что удерживать Москву от новой агрессии, другие - в случае нападения - для помощи Киеву в защите суверенитета и территориториальной целостности.

Однако, в тексте ничего не сказано о том, что гарантии будут тождественны статье 5 Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне (то есть, когда нападение на страну означает вступление в войну всех союзников).

Вместо это содержатся достаточно размытые формулировки.

"Киевский договор о безопасности позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов (стран-гарантов - Ред.) для обеспечения самообороны Украины", - говорится в документе.

Из этого, а также из других норм документа можно сделать вывод, что вступать в войну на стороне Украины в случае агрессии страны-гаранты не будут, а помогут иными способами.

Во главу угла ставятся собственные Вооруженные силы Украины, а союзники, подписавшиеся под договором, берут на себя обязательства по их обеспечению и развитию. Имеются в виду, прежде всего, страны НАТО во главе с США.

"Украине нужны ресурсы на содержание многочисленных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации. Для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача вооружения и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и общие учения под эгидой Европейского союза и НАТО", - говорится в рекомендациях.

Отдельным пунктом прописывается важность заключения договоров о поставках современных системы ПВО и ПРО "в достаточном количестве для "закрытия неба" от атак с воздуха".

Более широкая группа международных партнеров, к которым Киев относит, например, Японию и Южную Корею, должна в случае чего присоединиться к санкциям против страны-агрессора, которые должны вводиться "автоматически". Кроме того, авторы предлагают разработать законодательную базу, позволяющую конфисковывать собственность России по всему миру, суверенные фонды и резервы, а также активы ее граждан и организаций, попавших под санкции.

"Собранные средства должны быть направлены на восстановление ущерба, нанесенных Украине войной", - говорится в рекомендациях. Больше о санкциях - чуть ниже.

Кроме того, пакет гарантий может включать региональные договоры о безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией.

На случай агрессии должны быть предусмотрены расширенные обязательства гарантов "использовать все элементы их национальной и коллективной силы и использовать соответствующие средства, которые могут включать дипломатические, экономические и военные средства - чтобы дать возможность Украине остановить агрессию, восстановить суверенитет, обеспечить свою безопасность, военное превосходство и возможность сдерживать врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы", говорится в документе.

То есть, формулировка тут двоякая. С одной стороны есть упоминание про использование "военных средств" стран-гарантов. Но, более важно словосочетание "самостоятельно защищаться". По нему видно, что о непосредственном вступлении в войну стран-гарантов на стороне Украины речи не идет.

Возвращаемся к санкциям. Авторы рекомендуют оговорить союзникам уровни санкционного давления, чтобы оно росло в зависимости от действий страны-агрессора.

"Санкции… должны оставлять достаточный простор для маневра, чтобы не раскрывать агрессору всю цену любого будущего возможного нападения на Украину", - говорится в документе. Однако в санкционном пакете на случай агрессии точно должны быть указаны все примененные на 1 сентября 2022 года меры.

При этом отмечается, что снимать нынешние санкции с Москвы нельзя до окончания войны и предоставления ею гарантий ненападения на Украину в будущем и выплаты компенсаций за нанесенные нынешней агрессией убытки.

"Любое решение об отмене и временной приостановке санкций в рамках переговоров о мирном урегулировании должно приниматься в тесной координации с Украиной", - отмечается в документе.

Ответ на намеки

В общем и целом рекомендации к договору о международных гарантиях не дают Украине ничего принципиально нового в сравнение с тем, что она и так получает сейчас от своих союзников.

И сейчас ЕС и США помогают Украине и финансами, и оружием, а также вводят санкции против РФ. В договоре о гарантиях, судя по рекомендациям, предполагается лишь формализовать этот процесс, превратив его в договорные обязательства стран-гарантов перед Киевом.

Ключевой же момент - вступление стран-гарантов в войну на стороне Украины в рекомендациях не прописан и, как отмечено выше, из них не следует.

"Они к этому не готовы. Хотя в оговариваемых двусторонних договорах, например, с Польшей, возможно, получится прописать больше, чем с Германией. Но общего согласия присылать войска нет сейчас и, скорее всего, не будет потом", - комментирует "Стране" эксперт "Украинского института будущего" Игорь Попов.

В тоже время, принципиальные моменты в рекомендациях есть, но носят они не столько военный, сколько политический характер.

Во-первых, это отказ от провозглашения нейтрального статуса.

Во-вторых, это распространение гарантий на Крым и Донбасс.

Напомним, в ходе переговоров в марте Россия настаивала ровно на обратном: что гарантии безопасности должны работать вместе с декларацией о нейтральном статусе Украины и отказе от вступления в НАТО. А также в том, что гарантии не должны распространяться на Крым и Донбасс.

Вероятно поэтому реакция России была на документ очень резкой. Общий смысл - проект гарантий безопасности создает угрозу прямого столкновения стран НАТО и России и начала Третьей мировой войны.

Об этом заявил член переговорной группы с Украиной Слуцкий и экс-президент Дмитрий Медведев.

Последний пригрозил переходом "военной кампании на другой уровень. У неё исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников". И далее пригрозил ядерной войной: "и тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон".

Повторимся, что на самом деле в проекте гарантий безопасности не идет речи о вступлении в войну на стороне Украины стран НАТО.

Однако, судя по всему, Москву категорически не устраивают два пункта обозначенные выше. Отсюда и такие жесткие формулировки.

Это, по сути, подтвердил и первый официальный комментарий Кремля, где упор сделан на тему НАТО.

"Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение "специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Впрочем, Игорь Попов считает, что формулировки в проекте - это предмет для будущих торгов и с союзниками, и с Москвой.

"Документ задает рамку. Возможно, потребовали большего, чтобы было с чем работать. В любом случае можно сказать, что это только рекомендации: давайте торговаться. Плюс освобождение продолжается, и Украина еще не вышла на точку готовности к предметным переговорам", - говорит Попов.

Документ он считает ответом на "намеки ряда западных стран" о необходимости вернуться к переговорному процессу с Россией.

"В любом случае проект появился вовремя, потому что дискуссия о том, чем заканчивать войну, уже идет", - комментирует Попов.

Напомним, как уже писала "Страна", в последнее время в политических кругах курсируют слухи (официально никак не подтвержденные) о том, что на фоне наступления ВСУ возобновились попытки условной "партии мира" на Западе организовать возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией. Там исходят из того, что на фоне неудач на фронте Путин может проявить куда большую готовность к уступкам и компромиссам, чем в марте этого года. Правда, сейчас на фоне успехов украинской армии на компромиссы вряд ли настроен идти Киев и большинство лидеров стран Запада. Но "партия мира" надеется, что нарастающие экономические проблемы и перспективы затягивания войны могут изменить их точку зрения.