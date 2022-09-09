Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, состоявшийся 8 сентября, был скоротечным, но потенциально важным по последствиям.

Как намекают источники "Страны", одной из его негласных целей был зондаж настроений в украинском руководстве на предмет последующего хода войны.

При этом, параллельно, на фоне наступления ВСУ условная "партия мира" на Западе вновь начала зондировать тему мирных переговоров по прекращению войны.

Подробности - в материале "Страны".

Больница, Патрон и МИД

Третий приезд Блинкена в Украину после начала полномасштабной войны с Россией (и пятый - с момента получения должности госсекретаря) не анонсировали публично. Но, судя по обширной программе визита главы Госдепа, у украинской стороны было какое-то время на ее подготовку.

Примечательно, что по прилету Блинкен встретился с коллективом американского посольства. Так он сделал и в январе, лично подтвердив эвакуацию диппредставительства в Польшу в связи с готовящимся вторжением. Согласно сообщению в микроблоге Блинкена в Твиттере, в этот приезд он поблагодарил американских и украинских сотрудников "за их службу США и американско-украинскому партнерству".

Далее у него по программе было посещение детской специализированной больницы "Охматдет", где его провели по палатам с ранеными в ходе боевых действий детьми, а вестибюле его ждал популярный в Украине джек-рассел-терьер по кличке Патрон, помогающий в поиске мин.

"Блинкен опустился на колени, погладил собаку и угостил ее лакомством, сказав, что собака "известна во всем мире", - описало это агентство Associated Press.

После в МИДе состоялись его переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. К слову, вместе с госсекретарем была его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, которой хорошо знакома политическая система Украины. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она также присутствовала.

Как сообщил в своем микроблоге Блинкен, основными темами разговора с Кулебой были дальнейшая поддержка США и их союзниками воюющей Украины, нанесение большего ущерба России и привлечение ее к ответственности за военные преступления. Собственно, госсекретарь прибыл в день, когда официально было объявлено о новой крупной военной помощи США на сумму более 2,8 млрд дол для Киева, а также других европейских стран, которые чувствуют угрозы со стороны Москвы.

"В общей сложности с начала российской агрессии это около 14,7 млрд дол военной помощи, и, конечно, она сопровождается существенной экономической и гуманитарной поддержкой",- отметил Блинкен позже в беседе с журналистами.

"Мы благодарны США, которые остаются нашим надежным стратегическим партнером. Успехи Украины на поле боя свидетельствуют, что помощь США и союзников действительно меняют ситуацию к лучшему", - поблагодарил американского коллегу Кулеба, которого цитирует сайт МИДа.

Позже они еще встретились в Офисе президента (ОП), где Блинкена принял Зеленский.

Переговоры командами

Как сообщил госсекретарь журналистам, переговоры в ОП в общей сложности продолжались около двух часов.

С украинской стороны, судя по фотографиям со встречи, принимали участие, помимо главы государства и министра иностранных дел, глава его Офиса Андрей Ермак, его заместители Андрей Сибига, один из кураторов внешнеполитического направления, Ростислав Шурма, курирующий экономику, Роман Машовец, ответственный за связи с силовым блоком страны, а также посол Украины в США Оксана Маркарова (по традиции глава диппредставительства в стране визитера присутствует на переговорах).

Соответственно, американский посол Бриджит Бринк также была вместе с Блинкеным.

Кстати, в составе делегации из Вашингтона интересен еще Том Салливэн, который занимает пост замглавы по кадровой политике в Госдепе. Потому что это младший брат советника президента США по безопасности Джейка Салливэна и, как пишет американская пресса, ключевой советник Блинкена (родство, впрочем, обязывает). Но вернемся к переговорам.

По оценкам Блинкена, они были "чрезвычайно продуктивными": обсуждался "каждый аспект поддержки США как и давление на Россию… для завершения этой агрессии".

Как заявил журналистам госсекретарь, это была возможность подтвердить, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, которая останется "суверенной, независимой, демократической и будет даже сильнее, чем раньше".

"Поговорив со многими украинцами, у меня нет сомнений, что результат (наших усилий - Ред.) будет виден в течение дней недель и месяцев", - отметил Блинкен.

Он сказал, что в американском руководстве "очень внимательно" прислушиваются к просьбам украинцев, читают собственные и чужие сводки. И в случае усиления эскалации они обязательно отреагируют поставками каких-то новых вооружений.

Президент Зеленский высоко оценил помощь США и союзников, отметив, что американское оружие оказывает "положительное влияние на ситуацию на фронтах".

Также Зеленский в очередной раз поднял тему послевоенных гарантий безопасности Украине, без которых не будет возможна "стабильность в Европе".

Отдельным вопросом стали некие реформы в Украине.

Как предполагает политический эксперт Дмитрий Спивак, речь могла идти о ситуации вокруг антикоррупционных органов - прежде всего, НАБУ, которое в последнее время оказалось в центре внимания.

"США и другие страны-члены Большой семерки опекают нашу антикоррупционную вертикаль не первый год. Сейчас в Украину поступает серьезная денежная помощь, контроль над расходами со своей стороны им крайне важен. Они заинтересованы в том, чтобы вокруг НАБУ и САП не было неприятных для них сюрпризов", - говорит Спивак.

Он также допускает, что обсуждались будущие кадровые решения в высших эшелонах украинской власти.

Нерезкие контуры мирных переговоров

Впрочем, как считает эксперт, вряд ли госсекретарь США прибыл в Украину только ради этих вопросов или новости о новых военных поставок.

"Скорее всего, визит был продиктован иными, более, глобальными целями. Блинкен мог зондировать почву, какова сейчас позиция Украины в отношении возможного урегулирования конфликта. Не секрет, что ряд геополитических игроков уже несколько месяцев планомерно демонстрируют свою заинтересованность в мирном соглашении о завершении войны. И активность Эрдогана в этом направлении лишь подтверждает этот факт. Но совершенно очевидно, что Украина отвергает любые предложения о некоем соглашении до полного освобождения территорий. Тем более сейчас, когда идет успешное контрнаступление в Харьковской области, и наступают наши войска в Херсонской. Я думаю, что ответ был - если все-таки зашел о том разговор - сначала деоккупация и лишь потом дипломатическое продолжение", - полагает Спивак.

Отметим, что по информации источников "Страны" в дипкорпусе, контрнаступление ВСУ не только укрепило украинские власти в стремлении вести войну до победного конца, но и вызвало несколько иной процесс в условной "партии мира" на Западе.

Там наступление украинской армии воспринимается как возможность реанимировать мирный процесс. "Партия мира" пытается уговорить западных лидеров (а через них и украинские власти) сделать Путину предложение на фоне успехов ВСУ: побудить его вернуться на линию 24 февраля (в качестве жеста "доброй воли") в обмен на снятие части санкций и нейтральный статус Украины.

"По их логике успехи ВСУ как раз хороший шанс убедить Путина пойти на уступки и вывести войска из Украины на линии 24 февраля. Но пока эта логика западных лидеров не впечатляет. Не говоря уже о Киеве. Там наоборот воодушевлены наступлением украинской армии и ждут ее новых побед вплоть до полного разгрома России, а Запад на этом фоне готов поставлять еще больше оружия. Но тема, что "сейчас хороший шанс убедить Путина остановить войну и откатиться назад" обсуждается. И, не исключено, что ее обсуждал Блинкен с Зеленским. Хотя вряд ли оба эту тему готовы сейчас поддержать. Разве что, если дела на фронте вдруг пойдут для ВСУ неудачно. Но и в этом случае, скорее всего, будет сделана ставка на длительную войну. Хотя "партия мира" будет продолжать свою работу в таком случае куда более активно. Чем дольше война, тем сильнее будет на Западе ее голос. Ну и в конце концов не очень ясно что по этому поводу думает Путин и готов ли он в нынешней ситуации пойти на добровольный вывод войск с захваченных территорий", - говорит источник.

Политолог Вадим Карасев также считает, что сейчас ни о каких сделках украинские власти говорить не будут, но напомнил, что Киев остается критически зависимым от Запада и не может игнорировать его мнение по поводу вариантов дальнейшего развития событий.

"Сейчас, конечно, видим определенную эйфорию. Но Шмыгаль (премьер-министр Денис Шмыгаль - Ред.) уже сказал, что с точки зрения экономики ситуация тяжелая, Украина остается под ударом, нужно больше экономической помощи. Путин также бьет по экономикам западных стран. Зеленский наверняка это тоже учитывает, но, очевидно, к сделкам он не готов и делает ставку на военную победу", - говорит эксперт.