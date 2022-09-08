Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в четверг, 8 сентября, прибыл в Киев, во время визита объявит о предоставлении администрацией президента США 2 миллиардов долларов в качестве долгосрочного иностранного военного финансирования Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и партнеров по развитию.

Об этом пишет Le Monde.

По данным Госдепартамента США, эта помощь является дополнением к $675 млн прямой поддержки поставок оружия Украине, о которых в четверг объявил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, Bloomberg пишет, что в пакет помощи Украине добавили самые точные снаряды НАТО - Excalibur.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.

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