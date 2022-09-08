В среду, 8 сентября, в Украине идет уже 197-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах читайте подробнее в итогах дня за 7 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

8 сентября

06.30 В Британии считают, что массовая депортация жителей временно оккупированных территорий Украины после захвата РФ может свидетельствовать о намерении изменить демографический состав этих регионов.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при Совбезе ООН Барбара Вудвард.

06.10 Сегодня из Украины в рамках зерновой сделки отправятся пять суден.

В Турция выйдут суда Jasmin Queen (9 тыс. 531 тонна кукурузы), Captain Adam 1 (9,3 тыс. тонн пшеницы) и Filyoz (4 тыс. 410 тонн подсолнечного масла).

В Китай судно Kiran America (50 тыс. тонн ячменя и кукурузы).

В Италию судно Santana (10 тыс. тонн пшеницы).

Кроме того, в Турцию отправится судно Dignity (8,2 тыс. тонн семян подсолнечника), которое ранее перенесло выход из порта Черноморск со среды на четверг, 8 сентября.

04.00 Мэр Харькова Игорь Терехов написал об ударах по Харькову ночью.

Около 12 ночи были ракетные удары по Харькову. Один - в Салтовском районе, второй в Холодногорском.

В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.

В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.