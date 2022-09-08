Сейчас "Россия получает идеальный урок истории" на фронте, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в Твиттере.

"Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени. Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда", – сказано в посте Подоляка.

Ранее "Страна" писала, что украинская армия прорвала позиции 20-й мотострелковой бригады армии России под Херсоном. Это произошло у села Посад-Покровское, расположенного в 36 километрах от областного центра.

Мы также сообщали, что бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван в интервью телеканалу France 24 сказал, что ВСУ уже к октябрю могут взять Херсон.

Между тем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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