Миссия МАГАТЭ пока не дала четкого ответа, все ли в порядке на Запорожской АЭС.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, пока у украинской стороны нет четких данных относительно того, все ли нормально на ЗАЭС с точки зрения контуров безопасности, охлаждения реакторов, с персоналом.

"Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита", – сказал Подоляк.

При этом, комментируя инициативу МАГАТЭ сделать присутствие экспертов на ЗАЭС постоянным, Подоляк сказал, что, несмотря ни на что, это позволит обезопасить персонал от захватчиков с автоматами.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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