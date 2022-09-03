Назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность двух работающих энергоблоков на захваченной Запорожской АЭС снижена вдвое, и электроэнергия с них поступает только на территории, контролируемые РФ.

Заявление передают российские СМИ.

Ранее в РФ заявляли, что подача электроэнергии на украинские территории прекращена из-за повреждения ЛЭП в результате обстрелов.

Сегодня в разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником для прекращения огня в районе ЗАЭС.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

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