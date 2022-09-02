Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Евросоюз, если Запорожская АЭС будет оставаться в энергосистеме Украине.

Об этом президент Украины сказал в своем выступлении на форуме Амброзетти в итальянской коммуне Черноббьо, передает газета La Repubblica.

"Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская атомная станция оставалась подключенной к украинской энергосистеме. Российское присутствие не позволяет нам внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе", – сказал Зеленский.

Он считает, что экспорт украинских энергоресурсов может снизить давление Москвы на Европу.

"Несмотря на все трудности, мы можем помочь обеспечить как минимум 8% потребления электроэнергии в Италии. Кроме того, Украина может стать зеленым хабом для Европы и заменить грязную энергию России. У нас есть большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии и зеленого водорода", - сказал президент Украины.

Отметим, что украинская разведка заявляла, что Россия еще в июле приняла решение подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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