В Великобритании в октябре цены на электричество вырастут сразу на 80% и счета домохозяйств подскочат до 3549 фунтов (4188 долларов) в год.

Об этом пишет газета Daily Mail и призывает не унывать, потому что дальше - еще хуже.

"Думаете сейчас плохо? Новый прогноз конца света предсказывает, что предел цен на энергоносители достигнет 7 263 фунтов стерлингов следующей весной после того, как регулятор поднял его до 3 549 фунтов стерлингов с октября. Как предупреждает Мартин Льюис (член общества защиты прав потребителей), некоторые домохозяйства будут платить 10 000 фунтов стерлингов в год", - пишет издание.

Одновременно с тем, главный претендент на премьерское кресло Лиз Трасс в колонке для Daily Mail заявила, что в рекордных платежках виноват Владимир Путин, который использует газ как оружие, в том числе, и против Великобритании. Хотя Великобритания и не покупает газ у России с весны.

Ранее мы рассказывали, что семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество.

Также в Великобритании спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за последние сто лет.