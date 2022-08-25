Цены на газ на биржах Европы 25 августа продолжают бить рекорды, преодолев отметку в 3200 долларов за 1000 кубометров, свидетельствуют данные сети бирж Intercontinental Exchange (ICE).

Рост по сравнению с показателем предыдущего дня составил 7%. На таком уровне цены в последний раз были в марте текущего года.

Напомним, что прошлый рекорд был вчера. Вечером цена газа превысила отметку в 3100 долларов за тыс.кубометров.

Цена пошла в рост с начала недели. В понедельник цены на газ совершили сразу три рекордных скачка за день, достигнув отметки в 3000 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне евро упал до 1 доллара, продержавшись выше этой отметки только месяц.

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