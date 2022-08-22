Цена на газ в Европе продолжает стремительный рост и уже превысила 3000 долларов за тысячу кубометров.

Таковы данные сети бирж Intercontinental Exchange (ICE).

Это третий мощный скачок цены за сегодняшний день, всего за сутки цены выросли на 15,7%.

В последний раз цены на газ достигали отметки в $3 тысячи в марте этого года. Тогда же был установлен и рекорд, когда стоимость тысячи кубических метров газа приблизилась к 3,9 тысячи долларов.

Евро тем временем снова упал до 1 доллара, продержавшись выше этой отметки только месяц.

Напомним, что 19 августа Россия объявила, что полностью остановит "Северный поток" на трое суток для ремонта.

Однако запускать "Северный поток-2" в Германии все равно не намерены.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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