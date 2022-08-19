Греческие власти передали США неиспользуемый порт Александруполис, который сейчас служит базой хранения тяжелых вооружений.

Об этом пишет New York Times.

Издание сообщает, что с прошлого года количество военной техники, переброшенной США через Александруполис, подскочило почти в 14 раз.

Эта ситуация вызвала недовольство России и Турции. Порт выставлен на приватизацию, и, как сообщает New York Times, на него претендуют четыре компании, две из которых связаны с Россией.

Один из участников торгов – группа российско-греческого олигарха Ивана Саввидиса, который работал в парламенте РФ и входил в состав комитета по международным отношениям, консультируя Владимира Путина.

Другой участник торгов – дочерняя компания греческого конгломерата Copelouzos Group, которая является местным партнером российского "Газпрома".

Еще два потенциальных покупателя – американские предприятия.

Порт расположен в городе Александруполисе недалеко от границы с Турцией, где в мае началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ). Запуск терминала намечен на декабрь 2023 года.

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