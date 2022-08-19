Греция передала США порт Александруполис, где строят терминал сжиженного природного газа
Греческие власти передали США неиспользуемый порт Александруполис, который сейчас служит базой хранения тяжелых вооружений.
Об этом пишет New York Times.
Издание сообщает, что с прошлого года количество военной техники, переброшенной США через Александруполис, подскочило почти в 14 раз.
Эта ситуация вызвала недовольство России и Турции. Порт выставлен на приватизацию, и, как сообщает New York Times, на него претендуют четыре компании, две из которых связаны с Россией.
Один из участников торгов – группа российско-греческого олигарха Ивана Саввидиса, который работал в парламенте РФ и входил в состав комитета по международным отношениям, консультируя Владимира Путина.
Другой участник торгов – дочерняя компания греческого конгломерата Copelouzos Group, которая является местным партнером российского "Газпрома".
Еще два потенциальных покупателя – американские предприятия.
Порт расположен в городе Александруполисе недалеко от границы с Турцией, где в мае началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ). Запуск терминала намечен на декабрь 2023 года.
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