Одесский бизнесмен Борис Кауфман, ненадолго вернувшийся в Украину из Греции, был задержан на границе при попытке снова уехать.

Об этом сообщает ряд СМИ, источники "Страны" также подтверждает эту информацию.

Также источник рассказал ряд новых деталей по задержанию.

"Кауфман некоторое время отдыхал на греческих островах, потом заехал в Украину, а вчера опять хотел выехать из страны на отдых, но его не пропустили через границу. Он устроил "call Center" в телефонах всех влиятельных людей, по кругу звонил каждые 10 минут и закатывал скандал. Очень волновались советник президента Сергей Шефир и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Разрывали телефон главе погранслужбы Дейнеке, но так и не решили вопрос", - сказал источник.

Ранее генерал-майор СБУ пытался сбежать из Украины в Венгрию под видом рядового.

Как писала "Страна", им оказался генерал СБУ Леонид Пята, экс-руководитель Департамента защиты национальной государственности. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Пяту пробили по базам, а потом опознали бывшие коллеги. В качестве основания освобождения от призыва предоставил: справку медкомиссии о негодности; временное удостоверение военнообязанного, где указано, что лицо исключено из воинского учета на основании медкомиссии, также указано воинское звание – "солдат", состав – "рядовой".

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре пообещали наказать нардепов, которые находятся за границей во время войны в Украине.

Тем более, что война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.