Координационный центр в Стамбуле планирует выход трех сухогрузов с зерном из украинских портов предварительно в пятницу, 5 августа.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире гостелеканала TRT Haber.



"При интенсивной работе Объединенного координационного центра предварительно в пятницу планируется выход из украинских портов трех кораблей", - заявил турецкий министр.

Спустя несколько часов министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил информацию Координационного центра в Стамбуле, что завтра утром, 5 августа, из портов Одессы и Черноморска должны выйти три следующих судна с украинской кукурузой в рамках "зернового соглашения".

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.

На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы", - сообщил министр в Facebook.

Напомним, первый сухогруз с украинским зерном вышел из Одессы в понедельник, 1 августа.

Ранее мы писали, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов. После проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.

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