В четверг, 4 августа, в Украине идет уже 162-й день войны с Россией.

Противник не оставляет попыток продвижения на севере Харьковской области.

В Донецкой области идут бои на Бахмутском направлении. Тяжелая ситуация в районе Авдеевки и Песок под Донецком.

В Херсоне россияне заявили о восстановлении части полос Антоновского моста, разрушенного ударом ВСУ.

При этом приходит все больше подтверждений о том, что Россия готовится к наступлению либо к активной обороне на юге Украины.

Подробнее об этом читайте в итогах за 3 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Этот материал обновляется.

4 августа

10:07 Сумскую область обстреляли из минометов и артиллерии, под огнем оказались три громады, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Рано утром было 12 минометных прилетов, и 10 прилетов из артиллерии по Шалигинской громаде.

Затем обстреляли из минометов Краснопольскую громаду, выпустили 8 снарядов.

В Новослободской громаде - 6 прилетов по частным домам, улицам и огородам.

Предварительно - без пострадавших.

09:44 В Запорожье в 3:30 противник ударил по окраинам одного из районов города, зафиксировано два прилета, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Повреждена многоэтажка и несколько частных домов.

По данным властей, никто не пострадал.

09:27 Дату проведения "референдума" по вопросу вхождения в состав России в Херсонской области определят в течение месяца, заявляет назначенный РФ "заместитель главы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

Ранее заявлялось, что "референдум" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий может пройти в середине сентября.

09:25 В Харьковской области из-за обстрелов противника за сутки ранены 4 человека - 3 женщины и мужчина.

В Чугуеве 58-летний мужчина погиб из-за обстрела, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

09:23 В Николаеве утром произошел обстрел, повреждены жилые дома, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Обе не разорвались.

Предварительно - без жертв и пострадавших.

Из-за вечернего обстрела в селе Заря вчера были ранены 2 человека.

09:15 Британская разведка сообщает, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам тылового обеспечения и складам боеприпасов.

В Минобороны Британии считают, что это, скорее всего, повлияет на пополнение материально-технического снабжения российских военных и окажет давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского и железнодорожного мостов в районе Херсона.

Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост от возможного оборудования для наведения ракет. В разведке считают, что это "подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем".

09:10 Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Обсуждалась будущая военная помощь США и потребности Украины.

В Пентагоне по итогам переговоров сообщили, что Остин подчеркнул приверженность США поддержке способности Украины противостоять России, "что было недавно подтверждено объявлением США о дополнительной помощи в области безопасности".

По данным минобороны США, министры обсудили потребности Украины в области безопасности, Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на местах.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников также рассказал о разговоре с Остином.

"Мы обсудили будущий пакет помощи в сфере безопасности – он будет отвечать нашим потребностям. Новый атташе по вопросам обороны США, прибывший в Киев, поможет повысить уровень доверия между Украиной и США в сфере обороны и безопасности", - сообщил Резников в Twitter.

09:05 Последствия ночных обстрелов Николаева.

09:00 Путин дал звание "Героя России" погибшей вчера горловчанке Ольге Качуре, которая командовала дивизионом РСЗО в "ДНР".

Качура до 2014 года работала в горловской милиции, после чего перешла на сторону сепаратистов.

В Украине она заочно приговорена к 12 годам заключения.

08:51 Сенат США утвердил принятие Финляндии со Швецией в НАТО.

Однако главной интригой будет, ратифицирует ли это парламент Турции, без чего Стокгольм и Хельсинки в Альянс войти не смогут.

Эрдоган заявлял недавно, что финны и шведы пока не выполнили его требований по признанию курдов террористами.

Это признание пока блокируют парламенты стран-кандидатов. И не исключено, что вполне намеренно - саботируя таким образом снятие военного нейтралитета. По крайней мере, такие разговоры ходят в Европе.

08:18 Сообщают о новых взрывах в Николаеве.

08:17 Военная контрразведка задержала в Днепре работника военкомата, который требовал от призывника 130 тысяч гривен (примерно 3200 долларов) за освобождение от мобилизации.

По словам военного, эти деньги должны были пойти на ремонт обветшалого здания военкомата.

Сотрудника терцентра по комлектованию задержали во время получения взятки.

08:05 Сообщают, что это ночной удар по железнодорожному Антоновскому мосту под Херсоном.

Местные паблики пишут, что примерно в полночь сработала ПВО.

В ночной сводке оперкомандования "Юг" информации об этом нет.

08:04 "ДНР" и "ЛНР" смогут полностью перейти на российское законодательство в течение месяца или полутора.

Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, отвечающий за координацию с "народным советом ЛНР".

По его словам, на российские законы перейдет "все, что касается местного самоуправления и бюджетного регламента".

Иными словами, "республики" Донбасса готовятся стать регионами РФ.

Отметим, что как раз в указанные сроки - через месяц-полтора - на оккупированных территориях могут провести "референдум" о вхождении в состав России.

08:03 Мэр Чугуева Галина Минаева призвала жителей города в ближайшие дни ограничить передвижения по улицам и держаться ближе к укрытиям.

Говорит, что это связано с обострением военной ситуации.

Чугуев подвергается сильным обстрелам в последнее время.

08:02 Сводка Генштаба ВСУ на утро 4 августа. Ключевые моменты:

1. Идут попытки наступления РФ в направлении Байрак - Гусаровка (к югу от Балаклеи Харьковской области).

2. Были попытки наступления противника по линии Долгенькое - Богородичное и Яремовка - Долина к северу от Славянска.

3. На всех направлениях атаки под Бахмутом враг отбит, кроме попыток наступления от Новолуганского на Кодему, где бои продолжаются.

4. В Песках, как пишет Генштаб, противник провел две неудачных атаки со стороны Веселого и Лозового. Отметим, в "ДНР" вчера вечером заявили, что захватили весь поселок. Пока эта информация не подтверждена.

Идут бои в направлении Марьинки. Арестович вчера говорил, что противник продвинулся в этом населенном пункте к западу от Донецка.

08:01 Международная организация Amnesty International обвинила ВСУ в создании военных баз на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов.

Это происходит в том числе в школах и больницах. "Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели", - пишет организация.

В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура, сообщают правозащитники.

К такому выводу авторы доклада, который появился на сайте организации, пришли после мониторинга ситуации с апреля по июль. Эксперты изучали российские удары в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе.

"Исследователи обнаружили доказательства того, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах", - говорится в документе.

При этом "имелись жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданских лиц, такие как военные базы или густые леса поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов".

Правозащитники не зафиксировали, чтобы украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях, просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий, говорится в отчете Amnesty.

При этом там делается оговорка, что далеко не все российские удары по гражданским объектам имели военное назначение, и часто россияне били по местам, где военных нет.

08:00 Ночью обстреляли Немышлянский район Харькова, пострадало админздание, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также под удар попало два района в Николаеве (на видео). Повреждены жилые дома.

Под утро обстрел Николаева возобновился.