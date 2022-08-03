Анализируем 161-й день войны.

Ситуация на фронте 3 августа

Что Генштаб и другие источники сообщают о положении на фронтах:

1. Была новая попытка продвижения противника по линии Кочубеевка-Дементьевка на севере Харьковской области (неудачная, говорится в сводке).

2. К северо-востоку от Бахмута противник ведет бои на западных окраинах Берестового.

В РФ ранее заявляли, что захватили уже все село, но оно полностью разрушено. ВСУ, как видим, сообщают, что еще сражаются за Берестовое.

Со стороны Владимировки (то есть с востока) идет атака на Соледар, бои там продолжаются. Российские телеграм-каналы сообщают, что боестолкновения завязались в районе завода KNAUF на восточной окраине города, у трассы, ведущей на Бахмут.

Информации, подтверждающей это где-то еще, нет. Предприятие стоит на границе с Бахмутским, которые россияне пытаются захватить с юго-востока - из уже занятого Покровского.

3. К югу от Бахмута отбиты атаки врага на Кодему и Семигорье.

В сводках Генштаба упоминается Травневое, которое вчера штурмовал противник - но только в контексте артиллерийских обстрелов. В российских телеграм-каналах пишут о захвате Травневого, что пока не имеет подтверждений где-либо еще.

4. По Авдеевке и Пескам в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты.

Напомним, вчера Генштаб подтверждал продвижение противника в районе Песок, а на днях - в направлении Авдеевки.

О крайне тяжелой ситуации в этом городе рассказывали и украинские военные.

Владимир Зеленский во вчерашнем обращении заявил, что ситуация там "настоящий ад". Советник Ермака Арестович подтвердил угрожающую ситуацию в районе Авдеевки и Песок. По его словам, противник создал там концентрацию сил и средств.

При этом, по его словам, "помощь уже подошла, и сейчас мы там немного исправим ситуацию".

В тоже время, российские источники опубликовали видео с восточных окраин Песок - бывшей животноводческой фермы на ставке Бычатник. Это уже территория поселка в полутора километрах от его центра (и в полукилометре от улицы Стратонавтов, которая еще входит в Донецк).

Судя по видео, эта ферма уже находится под контролем "ДНР". А другие российские источники говорят, что и большая часть поселка также уже под контролем "ДНР" (хотя подтверждений этому пока нет).

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что украинскую оборону в Песках сумели прорвать и войти в поселок сравнительно быстро по меркам этой войны (по сути - за несколько дней) благодаря массированным артиллерийским ударам по позициям ВСУ, при том, что ответный огонь не был мощным. Об огромном огневом перевесе российских войск на данном направлении говорят и украинские источники.

Что касается Авдеевки, то в сводке Генштаба пишут, что атаки на Авдеевку с нескольких направлений - от Спартака и Минерального - не удались. Также были неудачные попытки наступать севернее Авдеевки - на село Красногоровка.

Но в целом, как видим, россияне и "ДНР" продолжают пытаться воплотить свой замысле и взять в кольцо авдеевскую группу войск ВСУ, прорвав фронт к северу (атака на Красногоровку) и к югу (Пески) от города. А также нанести отдельные удары по Авдеевки с юга и юго-востока.

Южнее же Песок активизировались бои за Марьинку (пригород Донецка), которую противник также пытается захватить и активно обрабатывает артиллерией. В "ДНР" утверждают, что контролируют уже значительную часть поселка.

В вечерей сводке Генштаба ВСУ упоминается атака противника на Марьинку, но заявляется, что она отбита.

То есть, противник хочет по всем направления оттеснить украинские войска от Донецка.

В американском "Институте изучения войны" ссылаются на видеоролики "ДНР", где говорится, что российские силы вытеснили украинские силы с их позиций вокруг вентиляционной шахты Бутовской к юго-западу от Авдеевки. "Институт" называет это место "ключевым оборонительным форпостом Авдеевки" с 2015 года.

Целью россиян американские эксперты считают захват дороги Е50, соединяющей Авдеевку и Пески.

На других участках фронта без видимых изменений.

В Херсоне россияне заявили о восстановлении части полос Антоновского моста, разрушенного ударом ВСУ. Напомним, пока сооружение не работает, и люди перемещаются через Днепр на пароме. Там говорят, что перевозят в день по тысяче автомобилей.

В минобороны РФ подтвердили вчерашний удар по Львовской области. Там утверждают, что "уничтожена база хранения с поступившим из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства" в районе Радехова.

Напомним, губернатор Львовской области Максим Козицкий заявлял, что на территории военного объекта в Червоноградском районе произошло два взрыва.

Украинская армия также наносит удары по противнику. Появилось видео залпа сразу четырёх РСЗО "Хаймарс".

Кстати, Пентагон вчера вечером опроверг заявления министра обороны России Шойгу об уничтожении шести "Хаймарсов".

"Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны", - заявил исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Брессейл.

Куда пойдут войска РФ? Военные перспективы

Приходит все больше подтверждений о том, что Россия готовится к наступлению либо к активной обороне на юге Украины. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении.

"Ситуация в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.

О том, что россияне собрали на юге около 30 БТГ с целью наступления на Кривой Рог и Николаев, на днях заявлял и Арестович.

Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию.

"Враг увеличивает и усиливает свою группировку на Криворожском направлении, мы фиксируем накопление живой силы и техники. Также за последнюю неделю усилились обстрелы по линии соприкосновения. Это и РСЗО, и ствольная артиллерия, и минометы, и танки, и применение боевой авиации", - рассказал Вилкул "Стране".

На прямой вопрос, готовятся ли россияне к наступлению на Кривой Рог, Вилкул ответил: "У нас построена глубоко эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий".

На севере - в Харьковской области - ждут если не наступления противника (хотя такие слухи активно курсируют), то усиления ракетных ударов.

"Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги!", - заявил губернатор Олег Синегубов.

Также недавно заявления о подготовке к российскому наступлению рассказали в Запорожской области.

Эти заявления, которые идут из разных областей, показывают, что украинские власти ждут каких-то новых ударов россиян - помимо тех, что происходят на Донбассе.

То есть армия РФ проводит одновременное накопление сил и на севере, и на юге. Видимо с целью вынудить Киев распылить силы и не дать им сконцентрироваться на необходимых Украине направлениях (например, против Херсона).

Либо же пойти в наступление первыми. Тем более, что украинские военные, с которыми пообщалась "Страна", на данный момент не видят предпосылок для широкомасштабной атаки на Херсон со стороны ВСУ.

Причина - отсутствие необходимого перевеса в живой силе и, особенно, в огневой мощи над российской армии на данном участке (по артиллерии армия РФ здесь до сих пор значительно превосходит ВСУ).

"Если эти проблемы будут решены, тогда можно будет говорить о наступлении. Но сейчас - нет. Поэтому пока активность ВСУ будет заключаться в том, чтобы обстрелами Himars и М777 разрушить все мосты и переправы россиян через Днепр и затруднить снабжение российских войск. Но для выполнения даже такой задачи нужно гораздо больше дальнобойной артиллерии с активно-реактивными управляемыми снарядами и РСЗО Himars. Боеприпасов для гаубиц M777 и Himars уже достаточно. Но стволов мало. При этом практически заканчиваются боеприпасы для старых советских артиллерийских стволов вроде "Гиацинта", - говорит "Стране" украинский военный.

Он также отмечает, что русские учатся на своих ошибках и научились очень мобильно и быстро перемещать свою ракетную и артиллерийскую технику вдоль линии фронта, а также прекратили концентрировать живую силу. Они теперь маскируют и рассредоточивая подразделения.

При этом, по словам военного, "обе стороны выдыхаются, главным образом морально. Но россияне постоянно проводят ротации. У нас же ротации большая редкость".

Отметим, отсутствие ротаций недавно подтверждал и заместитель командира оперкомандования "Север" Дмитрий Красильников. Он говорил, что это стало одной из причин потери Лисичанска - подразделения просто выдыхались и оставляли свои позиции.

"Мирный план Шредера"

Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер в интервью журналу Stern раскрыл, о чем общался с Путиным во время недавней поездки в Москву.

Понятно, что миссия Шредера состояла главным образом в решении газовых вопросов. Но коснулся бывший канцлер и военной составляющей.

В интервью он сообщил, что Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - сказал Шредер. "Первый успех - это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", - добавил он.

Дистанцирование Запада от Путина сейчас не поможет ситуации, сказал бывший канцлер.

По его мнению, война в Украине - "ошибка российского правительства", но для урегулирования нужны уступки обеих сторон. "И было бы большой ошибкой считать возможные уступки Украины как "продиктованный Россией мир", - заявил Шредер, не уточнив, на какие уступки могла бы пойти Россия.

Шредер заявил, что идея вернуть Крым военным путем - "абсурдна". Вопрос Крыма могут решить следующие поколения. "Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?", - задался вопросом экс-канцлер.

Он говорит, что для Донбасса "нужно будет найти решение, основанное на модели швейцарского кантона".

После выхода этого интервью Песков заявил, что Россия готова к мирному соглашению для прекращения войны в Украине, но "на своих условиях", которые "хорошо известны".

В марте, напомним, РФ выдвигала в качестве условий Украине объявление нейтрального статуса, признание потери Крыма и Донбасса, сокращение армии, расширение прав русского языка.

Но с тех пор ситуация изменилась, и Москва явно готовится к аннексии юга Украины и, вероятно, части Харьковской области.

Поэтому пока нет уверенности, что через Шредера ведется некий диалог Кремля и Запада. По крайней мере, по глобальным вопросам безопасности. Но высказать свои взгляды на ситуацию в России бывшему канцлеру вполне могли. И часть из них он воспроизвел.

А также, вероятно, что-то добавил от себя. Поскольку сейчас очень слабо верится, что Москва готова рассматривать тот же Донбасс как украинский "кантон".

В СНБО Украины уже отреагировали на заявление Шрёдера.

Там назвали это "информационно-психологической спецоперацией России".

"Цель таких действий - создать для РФ имидж миролюбивой страны", - заявляет Центр по борьбе с фейками при Совбезе.

Эхо Тайваня и Украина

Западные СМИ в последние дни очень активно обсуждали визит Нэнси Пелоси на Тайвань. И нельзя сказать, чтобы в их реакция было очень много "перемоги".

Общим в этих публикациях стал посыл, что пока не все ладится в Украине, нечего провоцировать конфликт с Китаем.

Газета "Вашингтон пост" в редакционной колонке именно в этом ключе раскритиковала визит Пелоси.

Редакция издания считает, что эта поездка нанесла краткосрочный ущерб - опасность эскалации войны - и долгосрочный, который будет выражаться в усилении давления Китая на Тайвань.

Газета пишет, что в период "геополитической нестабильности" нельзя отвлекать внимание от Украины и рисковать появлением еще одной зоны риска.

В The New York Times пару дней назад выходила еще более развернутая колонка под заглавием "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден".

"Тайвань не станет более безопасным или более процветающим в результате этого чисто символического визита, и может произойти много плохого", - пишет международный обозреватель газеты, известный американский журналист Томас Фридман.

Ответ Китая может привести к тому, что "США втянутся в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно".

"И если вы думаете, что наши европейские союзники, которым предстоит экзистенциальная война с Россией из-за Украины, присоединятся к нам, если возникнет конфликт США с Китаем из-за Тайваня, вызванный этим ненужным визитом, вы сильно ошибаетесь в понимании мира", - пишет Фридман.

По его словам, сейчас главная цель Запада - помочь Украине "остановить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Путина".

Чтобы это стало возможным, Байден и Салливан ранее провели ряд встреч с руководством Китая, "умоляя Пекин не вступать в украинский конфликт, оказывая военную помощь России".

И теперь ситуация может ухудшиться. "Геополитика состоит в том, что нельзя вести войну на два фронта с двумя другими сверхдержавами одновременно", - пишет Фридман.

Учитывая, что сейчас в Китае будет расти консенсус в вопросе силового решения вопроса Тайваня, остров американцам придется превратить в "дикобраза", вооружив его таким количеством ракет, чтобы Китай не планировал к нему прикасаться.

Упоминая Украину, Фридман пишет, что война "не закончена, нестабильна, не лишена опасных сюрпризов, которые могут случиться в любой день". А между Белым домом и президентом Владимиром Зеленским даже якобы пробежала черная кошка.

"Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие — значительно больше, чем сообщалось", - пишет Фридман.

Он добавляет, что генпрокурор и глава СБУ были уволены еще в июле, "но я до сих пор не видел ни одного материала, который бы убедительно объяснял, о чем идет речь".

"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или фокусы мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили", - пишет он.

В общем, идея понятна - нельзя усиливать противостояние с Китаем, пока далеко не все ладно на украинском направлении.

Впрочем, в администрации Байдена любые размолвки с Зеленским опровергли.

"Президент много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии" - сказал спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Тем не менее, опасения того, что Китай теперь может в ассиметричном порядке усилить поддержку России на украинском направлении, витают в топовых американских медиа.

И эта поддержка может быть крайне значительной даже без прямых поставок оружия - как экономическая, так и технологическая.

Детальнее о последствиях тайваньского визита - в отдельном материале "Страны".