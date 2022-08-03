Пока некоторые троллят Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалирует мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.

Многие раскритиковали визит Пелоси - причем не только, что естественно, китайские СМИ, но и западные. В том числе жесткой критике подвергли визит Пелоси и журналисты, близкие к администрации Байдена, что говорит о том, что в Белом доме от визита были не в восторге.

По мнению западной прессы, негативно ситуация может сказаться и на Украине, так как по мере нарастания напряженности вокруг Тайваня Запад будет вынужден переключить на него значительную часть своего внимания и сил.

Как оценили СМИ визит Пелоси - в статье "Страны".

"Будто мало Украины"

Близкая к руководству Демпартии США газета Washington Post в своей редакционной колонке резко раскритиковала визит Нэнси Пелоси на Тайвань и написала, что поездка нанесла краткосрочный ущерб - опасность эскалации войны, и долгосрочный, который будет выражаться в усилении давления Китая на остров.

Газета пишет, что в период "геополитической нестабильности" нельзя отвлекать внимание от Украины и рисковать появлением еще одной зоны риска.

Washington Post напоминает аналогичный кризис в 1995-1996 годах, когда Китай начал пуски ракет в сторону Тайваня из-за визита его президента в США. Тогда Пекин отступил под давлением американских авианосцев.

Но теперь Китай "намного сильнее, чем он был четверть века назад, и возглавляется не осторожным Цзян Цзэминем, а агрессивным г-ном Си".

Также журналисты связывают поездку Пелоси на Тайвань с ее попытками эффектно закончить карьеру спикера Конгресса - пост, который она, вероятнее всего, потеряет уже осенью после выборов и ожидаемой на них победы республиканцев.

"Как будто миру было мало российского военного наступления в Украине, опасности голода, изменения климата и пандемии – на Дальнем Востоке собирается грозовая туча нового кризиса. Никогда еще ситуация вокруг Тайваня так не напрягалась, как сейчас, когда у власти стоит китайский государственный и партийный лидер Си Цзиньпин. Визит главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стал лишь непосредственным триггером для нового взлета напряженности", - пишет немецкий Spiegel.

Как полагает международный обозреватель New York Times Томас Фридман (известный журналист, который считается близким к администрации Байдена), ответ Пекина на визит Пелоси (который журналист назвал "совершенно безрассудным") может втянуть США в одновременный конфликт с РФ и Китаем. И в целом "может произойти много плохого".

"И если вы думаете, что наши европейские союзники, которым предстоит экзистенциальная война с Россией из-за Украины, присоединятся к нам, если возникнет конфликт США с Китаем из-за Тайваня, вызванный этим ненужным визитом, вы сильно ошибаетесь в понимании мира", - пишет Фридман в своей колонке в New York Times, опубликованной за день до визита Пелоси.

Визит Пелоси на Тайвань может сказаться и на Украине.

"Украинская война НАСТОЛЬКО не закончена, НАСТОЛЬКО нестабильна, НАСТОЛЬКО не лишена опасных сюрпризов, которые могут выскочить в любой день. И все же посреди всего этого мы собираемся рискнуть конфликтом с Китаем из-за Тайваня, спровоцированным произвольным и легкомысленным визитом спикера Палаты представителей?" - пишет Фридман.

По его словам, сейчас главная цель Запада - помочь Украине "остановить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Путина". Чтобы это стало возможным, Байден и Салливан провели ряд встреч с руководством Китая, "умоляя Пекин не вступать в украинский конфликт, оказывая военную помощь России".

И теперь ситуация может ухудшиться.

"Геополитика состоит в том, что нельзя вести войну на два фронта с двумя другими сверхдержавами одновременно", - пишет Фридман.

Учитывая, что сейчас в Китае будет расти консенсус в вопросе силового решения вопроса Тайваня, остров американцам придется превратить в "дикобраза", вооружив его таким количеством ракет, чтобы Китай не планировал к нему прикасаться.

Как считает Фридман, Тайваню следовало просто попросить Пелоси не приезжать.

"Я так восхищаюсь Тайванем, экономикой и демократией, которые он построил после окончания Второй мировой войны. Я много раз бывал на Тайване за последние 30 лет и лично был свидетелем того, как многое изменилось на Тайване за это время - очень сильно. Но есть одна вещь, которая не изменилась для Тайваня: его география! Тайвань по-прежнему остается крошечным островом с населением 23 миллиона человек, расположенным примерно в 100 милях от побережья гигантского материкового Китая с населением 1,4 миллиарда человек, которые считают Тайвань частью китайской родины. Места, которые забывают свою географию, попадают в беду", - пишет Фридман.

К слову, он достаточно негативно оценил отношения Вашингтона и Зеленского.

Томас Фридман пишет, что между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие.

"Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие — значительно больше, чем сообщалось", - пишет Фридман.

Он отмечает, что генпрокурор и глава СБУ были уволены еще в июле, "но я до сих пор не видел ни одного материала, который бы убедительно объяснял, о чем идет речь".

"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или фокусы мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили", - пишет Фридман.

Отметим, что эта публикация получила такой резонанс, что Белому дому даже пришлось публично опровергать "напряженность" в отношениях с Украиной.

По словам координатора по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, президент США Джо Байден "выражал свое восхищение лидерством президента Зеленского" в военное время и намерен продолжать поддерживать Украину в дальнейшем.

"Да, президент много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал Кирби.

"Сползание в катастрофу"

Последствия визита могут проявиться если не сразу, то через какое-то время.

"Темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а Тайвань окажется прямо посередине", - пишет Washington Post.

Звучат и более пессимистичные прогнозы - о риске начала Третьей мировой войны.

"Такой шаг может вдруг сделать неуправляемой самую опасную геополитическую дуэль на нашей планете. Это самое опасное за десятки лет хождение по краю пропасти в контексте тайваньской проблемы", - полагает CNN.

"Китай не раз утверждал, что может применить военную силу, если Тайвань и дальше будет провоцировать его своей "независимостью". Визит Пелоси – как раз такая "манифестация независимости", - сказал военный эксперт Ален Ришар французскому изданию LePoint.

Лайл Гольдштейн, директор по взаимодействию с Азией в аналитическом центре Defense Priorities, в интервью Guardian прогнозирует также последствия в будущем.

"Этот глупый политический трюк вряд ли вызовет войну сам по себе, но он только ускорит печальный процесс сползания в глобальную и национальную катастрофу в неустановленное время в будущем", - сказал эксперт.

Бонни Глейзер, директор азиатской программы базирующегося в США аналитического центра German Marshall Fund, утверждает, что было бы лучше подождать до окончания 20-го национального съезда Коммунистической партии Китая в конце этого года, когда ожидается, что Си будет избран на третий срок.

"Было много заявлений об американской политике в отношении Тайваня, некоторые из которых были противоречивыми, и в политике США необходима определенная последовательность и ясность. Одна из причин, по которой Китай реагирует так, как он есть, - а причин тому много, - заключается в том, что он теряет уверенность в приверженности США "Единому Китаю" и видит разрыв между словами и делами США. Китайцы видят необходимость укрепить свои красные линии, чтобы предотвратить более крупный кризис с Соединенными Штатами в будущем. Они хотят привлечь внимание США и отреагировать достаточно решительно сейчас, чтобы впоследствии избежать кризиса, который может привести к решению Китая применить силу, чтобы помешать Соединенным Штатам пойти по этому пути. США необходимо быть более последовательными и дисциплинированными", - полагает Глейзер.

"Предательство Вашингтона"

В китайском издании "Хуаньцю шибао" считают, что визит Пелоси представил "во всей красе любовь американцев выдавать черное за белое, гегемонистский менталитет и грабительскую логику".

"Глупая, безрассудная и опасная провокационная акция Нэнси Пелоси возложила всю ответственность за подрыв мира и стабильности в Тайваньском проливе на Соединенные Штаты. Это новый виток развития американо-тайваньского сговора и серьезное деструктивное изменение статуса-кво в Тайваньском проливе. Это также серьезное предательство Вашингтоном политических обязательств перед Пекином, поскольку вероломно нарушает не только принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, но и резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Некоторые американские политики используют так называемое "разделение властей" как прикрытие, чтобы уйти от ответственности, что совершенно не выдерживает критики", - пишет издание.

Как прогнозирует South China Morning post, Китай будет все чаще игнорировать так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе, опознавательную зону противовоздушной обороны острова и морскую исключительную экономическую зону - неофициальные нормы, благодаря которым до сих пор удавалось поддерживать мир.



"США когда-то играли ключевую роль в поддержании мира между Тайванем при правлении партии Гоминьдан и Китаем при Мао Цзэдуне. Теперь существует опасность того, что обе стороны встанут на опасный путь конфронтации. Нельзя понять, каким образом игра на публику и пиар Пелоси помогают безопасности Тайваня или региона, кроме как еще больше обостряют и без того опасную ситуацию", - пишет издание.

А в китайской газете "Жэньминь жибао", официальном рупоре Коммунистической партии Китая, на фоне визита Пелоси появилась завуалированная угроза. В аккаунте газеты на китайской платформе Weibo была опубликована фотография Пелоси в образе статуи Свободы с подписью: "Те, кто играют с огнем, сгорят дотла".

При этом, суля по публикациям в китайской прессе, КНР не будет делать каких-то резких движений.

Китай в вопросе Тайваня не спешит с решениями, осознавая важнось "стратегического терпения", как это было в ситуации с Гонконгом, пишет официальное англоязычное издание КНР Global Times. Издание вспоминает, как в 2019 году от Китая ждали применения силы во время беспорядков в Гонконге.

Китай же напротив, на насилие не пошел, "но в конечном итоге одержал убедительную победу, укрепив свое управление в Гонконге".

"Итак, на этот раз Китай снова преподаст США урок, поскольку он будет использовать ошибки США, чтобы всесторонне изменить ситуацию в Тайваньском проливе, как это было в Гонконге в последние годы", - заявил старший эксперт по международным отношениям из Пекина на условиях анонимности.

При этом Китай считает, что статус-кво, существовавший прежде, американцами нарушен, и теперь будет установлен новый, такой, какой устраивает Пекин.

Ван Цзянюй, профессор права Городского университета в Гонконге, заявил, что Китай использует инцидент с Пелоси для усиления своих претензий на суверенитет над Тайванем.

В частности, Китай будет отправлять военные самолеты и корабли в зоны контроля военных Тайваня.

"Ядерный фитиль может быть зажжен"

Марк Алмонд, директор Института кризисных исследований в Оксфорде, в колоннке для Daily mail оценил визит американского политика на Тайвань метафористически - "Пелоси обливает огненное дыхание китайского дракона бензином". Эксперт уверен, что мир висит на волоске от ядерной катастрофы.

"Ядерный фитиль может быть по-настоящему зажжен - и я боюсь, что Нэнси Пелоси держит зажигалку", - сокрушается Алмонд.

Си, по его мнению, может использовать визит Пелоси как предлог для атаки на Тайвань. И Запад вряд ли его защитит.

"Его ракеты могут обстрелять остров, превратив многоэтажки и торговые центры в руины, как это сделала Россия в Украине. Может ли Запад дать бой в Южно-Китайском море? Великобритания, безусловно, развернет один из своих авианосцев для поддержки военно-морских сил США и Японии в качестве сдерживающего фактора. Но стали бы они открывать огонь по стране, обладающей ядерным оружием? Хотел бы Запад, чтобы тайваньцы сделали то же самое с подаренным нами оружием? Условием Америки при поставке Украине ракетных комплексов было то, что они все-таки не стреляли по России", - пишет Алмонд.

Есть и другая сторона визита - демонстрация американцами силы перед Пекином.

"Есть те, кто рассматривает визит Пелоси на спорный остров как демонстрацию силы, бряцание оружием через Тайваньский пролив против растущего числа военных кораблей, выстроившихся против острова на юге Китая. Ее визит на Тайвань полностью согласуется с замечательной позицией, которую она продемонстрировала в отношении китайского правительства после того, как оно устроило резню тысяч протестующих граждан на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Пелоси десятилетиями была фигурой Кассандры на Капитолийском холме, предупреждая об угрозе со стороны Пекина, но игнорировала вашингтонский истеблишмент - так же, как к предупреждению Уинстона Черчилля об опасности гитлеровской Германии в 1930-х годах прислушались слишком поздно. Но, посетив Тайвань - официально часть Китайской Народной Республики, но на самом деле являющуюся независимой демократией вот уже более 30 лет - Пелоси обливает бензином огненное дыхание китайского дракона. Интересно, насколько благодарными за ее принципы были бы жители тайваньской столицы Тайбэя, если бы их город напоминал центр Харькова? Поскольку ее визит является опасно провокационным для китайцев, для которых китайскоязычная демократия всего в 100 милях от материка неприемлема. А с таким количеством военной техники в регионе Южно-Китайского моря вероятность того, что одна искра зажжет пороховую бочку войны, вызывает, по меньшей мере, тревогу", - резюмирует Алмонд.

В связи с визитом Пелом напоминает исторические моменты, когда одно событие определяет целую эпоху.

"Расстрел эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году спровоцировал Первую мировую войну, а торпедирование авианосца "Мэддокс" в Тонкинском заливе, в нескольких сотнях миль к югу от Тайваня, в 1964 году приоткрыло завесу ужасов войны во Вьетнаме. Может ли история судить о совершенно ненужном визите на Тайвань спикера Палаты представителей США, которой сейчас за 80, в аналогичном ключе?" - задается вопросом эксперт.