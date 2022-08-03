Настоящий кризис вокруг Тайваня начнется тогда, когда спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая на острове уже встретилась с президентом, вернется домой.

Об этом пишет The Washington Post.

Влияние может проявиться "через недели, месяцы, годы", говорится в материале.

"Темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а Тайвань окажется прямо посередине", - пишет Washington Post.

Ожидается, что реакция Пекина на визит Пелоси будет поэтапной, и не только в военной сфере. "Это может навсегда изменить американо-китайские отношения и подвергнуть Тайвань долговременным страданиям", - говорится в материале.

Ситуацией воспользуются в первую очередь те, кто намерен изменить отношения между Китаем и Тайванем. Поэтому ближайшее возмездие Пекина, скорее всего, будет направлено против экономики и общества Тайваня. В долгосрочной перспективе Пекин, скорее всего, воспользуется визитом Пелоси как предлогом для внесения изменений в свою военную позицию в отношении Тайваня, что расширит военное преимущество Китая в Тайваньском проливе.

Напомним, ранее редакция The Washington Post раскритиковала визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Подробно о том, что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине мы рассказывали в отдельном материале.