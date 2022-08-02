Телеграм-канал "Политика Страны" подвел итоги сегодняшней истории с прилетом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как пишет канал, в Украине и не только было много комментариев на тему, что "США поставили Китай на место", показав, "кто в мире хозяин". Комментаторы вспоминали известный мем прошлого века о последнем китайском предупреждении, который пошел в народ как раз после предупреждений КНР по поводу Тайваня.

Но на самом деле история еще далеко не закончилась. И можно пока лишь говорить о некоторых очевидных выводах.

Главный из них - резкое усиление напряжение в отношениях Китая и США. А также Китая и Тайваня. Пекин наверняка теперь будет пытаться нанести какой-либо ответный удар. Причем контуры ответки начали вырисовываться уже сегодня.

Минобороны Китая объявило масштабные учения около Тайваня. Точнее, даже не около Тайваня, а вокруг него, судя по карте. То есть речь может идти об угрозе фактической морской блокады острова.

В общем, ситуация вокруг Тайваня будет накалятся и далее, а отношения между Китаем и США ухудшатся радикально.

И это может иметь прямые последствия для Украины.

После начала войны китайцы хотя на словах и повторяли российские тезисы о ее причинах, но на практике скорее стремились соблюдать нейтралитет. К антироссийским санкциям Китай не присоединился и продолжал покупать российские товары, но по некоторым направлениям китайские компании ограничивали сотрудничество с Россией, опасаясь ответных санкций. Не было никаких признаков и того, что Китай поставляет России вооружения (например, беспилотники). То есть было видно, что Китай не настроен резко вступаться за Россию и рвать связи с США, с которыми Пекин по-прежнему имеет очень тесные торгово-экономические и финансовые отношения.

Однако теперь процесс может пойти в другую сторону. Усиление конфронтации с США (на что, с точки зрения Пекина, американцы пошли из-за каких-то малозначимых сумбурных соображений вроде намерений поднять рейтинг Демпартии накануне выборов в Конгресс) будет толкать китайцев на фронтальное противостояние американцам, которое, впрочем, учитывая фактор тесных экономических связей с Западом, будут наращивать постепенно.

И одним из направлений как раз и может стать ситуация вокруг Украины. Как минимум, теперь точно не стоит ждать присоединения Китая к антироссийским санкциям или к американскому проекту введения предельной цены на российскую нефть. А как максимум Китай может начать масштабные поставки необходимых России вооружений для войны в Украине.

В любом случае, связи Пекина и Москвы на фоне наличия общего врага станут теснее.

И пока это один из главных очевидных выводов полета Пелоси на Тайвань.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.