Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 2 по 7 августа проведет учения в шести районах вокруг острова Тайвань.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье", - говорится в сообщениях китайской прессы.

Позже стало известно, что учения начнутся уже сегодня вечером.

Районы учений показаны на карте.

Это не единственные учения Китая в этом регионе. Сегодня НОАК начала военные учения в Южно-Китайском море. Управление морской безопасности Китая сообщило, что в период с 0:00 2 августа до 24:00 6 августа по местному времени в районе Южно-Китайского моря будут проходить военные учения, в связи с чем заход всех судов в соответствующий район будет запрещен. Подробностей о том, какие именно виды войск будут принимать участие в учениях и какие запланированы маневры, не приводится.



Кроме того, в последнюю неделю китайская армия регулярно проводит учения, в том числе с боевыми стрельбами. С 1 по 4 августа учения с боевыми стрельбами проходят в акватории Бохайского залива на востоке страны, 30 июля учения Восточной и Южной зон боевого командования НОАК прошли в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

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