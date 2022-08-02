Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и осудило его.

Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.

Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня, заявил МИД Китая.

Также в МИД сообщили, что Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. В ведомстве считают, что визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

В МИД КНР добавили, что с помощью Тайваня США хотят сдерживать Китай, что является "очень опасной игрой с огнем".

Помимо этого, пресс-секретарь НОАК (Народно-освободительная армия Китая) заявил, что истребители Су-35 Тайваньский пролив не пересекали, в отличие от других типов самолетов.

Напомним, сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

В последние полчаса до посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

СМИ сообщали, что Китай намерен перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет. А китайские военные корабли и самолеты совершали показательные маневры в Тайваньском проливе.

При этом США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС в акваторию к юго-востоку от Тайваня еще вчера.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.