Во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетит Тайвань. Это вызвало крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США.

Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство.

В госСМИ Китая накануне визита официального лица из США появились призывы сбить самолет с Пелоси. Китайские военные начали учения в провинции, которая находится через пролив от Тайваня.

В свою очередь Пентагон начал подтягивать к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики.

Накануне президент США Джо Байден два часа говорил с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР предупредил Байдена о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Китая и Тайваня.

На этом фоне появилось много прогнозов чуть ли о начале третьей мировой войны, если самолет подлетит к Тайваню и его собьют.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером. Материал обновляется.

2 августа

12:04 В МИД КНР сделали прямое предупреждение США перед визитом Пелоси на Тайвань.

"США переходят рамки дозволенного. Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - говорится в сообщении МИД КНР.

12:01 В Китае собираются перехватывать и выдавливать самолет Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

Об этом пишет издание Global Times.

11:55 Самолет с Нэнси Пелоси приближается к острову Борнео. Пока это далеко в стороне от Тайваня.

За ее полетом на сервисе Flightradar следит более 200 тысяч зрителей.

Следить за полетом можно по этой ссылке.

11:30 Китай приостановил импорт некоторых продовольственных товаров Тайваня - чая, сухофруктов, меда, какао, овощей.

11:22 Самолет Нэнси Пелоси покидает Малайзию.

11:05 Еще одно видео китайской бронетехники на пляже граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь.

10:50 Тем временем Нэнси Пелоси находится с визитом в Малайзии. Оттуда она, как ожидается, может вылететь на Тайвань.

10:40 Китай подтверждает свою решимость дать жесткий ответ в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

08:40 Армия Китая публикует видео с учений в провинции Фуцзянь, которая через пролив граничит с Тайванем.

07:00 Накануне предполагаемого визита Пелоси на Тайвань, Китай начинает новые военные учения в Южно-китайском море. Морское командование КНР сообщило, что учения пройдут в период с 0.00 2 августа до 24.00 6 августа по местному времени.

1 августа

СМИ сообщили, что Пэлоси будет в столице Тайваня Тайбэе 2 августа. По данным журналистов она прилетит в аэропорт Суншань на Тайване около 22:30 по местному времени (17:30 по киевскому), проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

Власти Тайваня не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Пентагон начал подтягивать к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Вооруженные силы Тайваня привели в состояние повышенной боевой готовности.

30 июля

Самолет с Нэнси Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс в США. Пелоси отправилась в турне по Азии и не исключила, что посетит Тайвань. При этом официального подтверждения визита Пелоси на Тайвань 30 июля не было.

В этот день во время китайских учений в Тайваньском проливе был произведен массированный пуск ракет РСЗО в направлении Тайваня. В ответ, Тайвань поднял в небо свои истребители.