Во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетит Тайвань. Это вызвало крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США.
Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство.
В госСМИ Китая накануне визита официального лица из США появились призывы сбить самолет с Пелоси. Китайские военные начали учения в провинции, которая находится через пролив от Тайваня.
В свою очередь Пентагон начал подтягивать к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики.
Накануне президент США Джо Байден два часа говорил с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР предупредил Байдена о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Китая и Тайваня.
На этом фоне появилось много прогнозов чуть ли о начале третьей мировой войны, если самолет подлетит к Тайваню и его собьют.
"Страна" следит за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером. Материал обновляется.
2 августа
12:04 В МИД КНР сделали прямое предупреждение США перед визитом Пелоси на Тайвань.
"США переходят рамки дозволенного. Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - говорится в сообщении МИД КНР.
12:01 В Китае собираются перехватывать и выдавливать самолет Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.
Об этом пишет издание Global Times.
11:55 Самолет с Нэнси Пелоси приближается к острову Борнео. Пока это далеко в стороне от Тайваня.
За ее полетом на сервисе Flightradar следит более 200 тысяч зрителей.
Следить за полетом можно по этой ссылке.
11:30 Китай приостановил импорт некоторых продовольственных товаров Тайваня - чая, сухофруктов, меда, какао, овощей.
11:22 Самолет Нэнси Пелоси покидает Малайзию.
11:05 Еще одно видео китайской бронетехники на пляже граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь.
10:50 Тем временем Нэнси Пелоси находится с визитом в Малайзии. Оттуда она, как ожидается, может вылететь на Тайвань.
10:40 Китай подтверждает свою решимость дать жесткий ответ в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
08:40 Армия Китая публикует видео с учений в провинции Фуцзянь, которая через пролив граничит с Тайванем.
07:00 Накануне предполагаемого визита Пелоси на Тайвань, Китай начинает новые военные учения в Южно-китайском море. Морское командование КНР сообщило, что учения пройдут в период с 0.00 2 августа до 24.00 6 августа по местному времени.
1 августа
СМИ сообщили, что Пэлоси будет в столице Тайваня Тайбэе 2 августа. По данным журналистов она прилетит в аэропорт Суншань на Тайване около 22:30 по местному времени (17:30 по киевскому), проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.
Власти Тайваня не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Пентагон начал подтягивать к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня.
Вооруженные силы Тайваня привели в состояние повышенной боевой готовности.
30 июля
Самолет с Нэнси Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс в США. Пелоси отправилась в турне по Азии и не исключила, что посетит Тайвань. При этом официального подтверждения визита Пелоси на Тайвань 30 июля не было.
В этот день во время китайских учений в Тайваньском проливе был произведен массированный пуск ракет РСЗО в направлении Тайваня. В ответ, Тайвань поднял в небо свои истребители.