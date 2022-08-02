Председатель Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси вопреки требованиям Китая прилетит на Тайвань. Ее будут сопровождать пять членов Конгресса от Демпартии.

Об этом сообщает тайваньское издание China Times.

Прибытие делегации ожидается 2 августа в промежутке между 16:00 и 17:00 часами по киевскому времени.

Ранее уже сообщалось о том, что визит состоится. Китай на это уже заявлял, что его военные "не будут сидеть сложа руки".

Также сообщалось, что Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности в ожидании приезда Пелоси.

Кроме того, мы писали, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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