Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, во вторник, 2 августа, будет в столице Тайваня Тайбэе.

Об этом сообщила журналистка тайваньского государственного СМИ в Twitter-аккаунте.

Она заявила, по имеющимся данным, Пелоси прибудет в Тайбэй завтра ночью.

Ранее СМИ писали, что самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.

Напомним, в конце июля появилась информация, что спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси собирается посетить Тайвань. При этом власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

Мы писали, что самолет с Пелоси вылетел из США днем 30 июля. За самолетом следил весь мир. Ее предполагаемый полет на территорию Тайваня вызвал масштабные военные приготовления в Китае.

Вместе с тем, она обозначила страны, которые планирует посетить в рамках своего азиатского турне. Тайвань в этом списке не значился, однако был Сингапур. Туда самолет и направился после дозаправки на Гаваях.