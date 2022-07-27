Группа американских авианосцев во главе с авианосцем "Рональд Рейган" флота США направляется к берегам Китая.

Об этом пишет South China Morning Post.

Военный корабль будет дежурить в Южно-Китайском море из-за повышения напряженности в отношениях в связи с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

На фоне этого Китай также наращивает свою авиационную мощь в регионе.

Пелоси еще не подтвердила свои планы поездок, но если она действительно приедет, то станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим остров с 1997 года.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси посетит остров в августе. Когда об этом стало известно, китайская ежедневная газета Global Times написала, что Китай и США окажутся в шаге от большой войны из-за решения главы Белого дома Джо Байдена относительно визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США.

А вчера Минобороны Китая заявило, что армия КНР "не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань" и примет меры для пресечения внешнего вмешательства.